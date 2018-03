Una de cal y otra de tierra

Jugar en casa siempre trae consigo añadidos que no siempre se pueden controlar en el mundo del deporte. Echó a andar este Casino Admiral Trophy y es inevitable centrar las miradas en los jugadores locales. Algunos deportistas sueñan con tocar la gloria ante los ojos de los suyos. Otros, sin embargo, no siempre se encuentran cómodos. Luego hay una raza de jugadores de élite que no entienden de plazas. De momento, habrá que esperar unos años para saber en qué escalón está Alejandro Davidovich. Por ahora, jugar en casa le sienta de fábula. Su paisano Adrián Menéndez no puede decir lo mismo.

El joven marbellí ocupó la pista central de Puente Romano para medirse a Norbert Gombos. Su duelo, aunque comenzó relativamente temprano (11:00) no le pilló dormido. Davidovich se deshizo de su rival en dos sets por un doble 6-3. Se le ve motivado después de haberse traído recientemente de Portugal su primer título ATP. "¡Pasamos ronda en el challenger de Marbella! Como en casa en ningún lugar... Gracias a todos por venir a armar jaleo, os espero mañana [por hoy]", aseguró en su cuenta de Instagram. Hoy retará al tenista argentino Marco Trungelliti, que ganó al portugués Pedro Sousa en dos sets, como hiciera el costasoleño (6-3 y 6-2).

Menéndez, que partía como cabeza de serie número cuatro, se enfrentó a Martin Klizan, que le batió en dos sets (3-6 y 4-6).