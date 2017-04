Una carrera ciclista cargada de emotividad

Un total de 170 ciclistas participaron este pasado domingo en la primera subida al alto de la bolina-Galwey Villa Rincón de la Victoria. La cita, que dio comienzo a las 11:00 en el restaurante Riosol, en la carretera de Totalán, formaba parte del Circuito Provincial de Málaga de Ciclismo en Carretera 2017. Antes de que se diera el pistoletazo de salida, se guardó un minuto de silencio en señal de luto por la muerte del ciclista Michele Scarponi, atropellado durante un entrenamiento en Italia. El homenaje sirvió además para recordar a todos los deportistas del sector que han perdido la vida en un accidente de tráfico.

Al finalizar la prueba, el organizador premió con trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría. Carmelo Urbano se proclamó vencedor de esta exigente subida. Por su parte, José Fernando Jiménez Rivas y José Manuel Ortega Vera ocuparon el segundo y tercer puesto. También se entregó trofeo al más veterano, José Alba, padre del italiano, quien con sus 72 años hizo un tiempo que destacó sobre el de muchos jóvenes. Junto con un maillot del club organizador, se le reconoció su meritoria tarea como ciclista aficionado.

La competición, basada en un recorrido de 20 kilómetros de constante subida, contó con rostros especiales como el de Salvador Jiménez Luna, el ciclista que con una sola pierna pudo dejar atrás a la mitad del pelotón. Así, se premió su capacidad de superación personal de manos de una hija del presidente del club Triple Plateros. "Empecé con regulares sensaciones porque esta semana casi no he podido entrenar pero a medida que iban pasando los kilómetros me iba encontrando mejor y estuve toda la segunda mitad de carrera a un buen ritmo para mi, consiguiendo completar los 19 kilómetros en 1.07", explicó el deportista en su perfil de Facebook.

Otro de los participantes fue Bruno Raso, triatleta profesional que ocupó el puesto 11 en categoría élite. "Me quedé en un cuarteto en persecución de cabeza. En el Muro de Olías -una de las zonas más duras por rampas de desnivel- apreté pero me vacié un poco y después pagué el esfuerzo. Me pasaron dos ciclistas y me quedé en la lucha por el puesto 10-11. Entre las féminas cabe destacar el papel desempeñado por María Ángeles Medina González, que logró el primer puesto. Por detrás de ella se situaron otras como Laura Granado López y Victoria Bandera Enríquez.