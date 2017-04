Una carrera a los puntos

El Marbella visita a las 18:30 horas a un equipo metido en problemas como el Real Jaén, al que le urge la victoria para salir de los puestos de descenso. Lo que puede ser un arma de doble filo para el conjunto blanquillo, que necesita cada punto para mantener a salvo su último puesto en el play off. Aún lo guarda a pesar del empate con el Murcia, pero con sólo un punto sobre un Mérida acechante.

Miguel Álvarez, técnico blanquillo, incidía en esa idea en la previa al destacar lo importante del partido, "como todos a estas alturas de la temporada". "Ya todos son muy complicados, nos medimos a un equipo que aspira a salvar la categoría y es un partido difícil", destaca.

"Debemos estar tranquilos, tener la iniciativa y sacar la calidad", pide Álvarez

El preparador del Marbella resalta que "no estamos preocupados porque no se materialicen las ocasiones", y es que el técnico comenta que, en todo caso, está "preocupado por que defensivamente vayamos creciendo y porque se hagan ocasiones, porque eso lo puedo trabajar, que las enchufen ya no. Hay que estar tranquilos, que los jugadores se sientan arropados y que tengan capacidad de tener la iniciativa y sacar su calidad".

Semana de cambios en el once, destaca el jiennense: "Cambios va a haber seguro y más con una plantilla en la que están llamando a la puerta para jugar y tendrán su oportunidad". En este sentido, Álvarez apunta que "hay jugadores que van a pasar de la grada a jugar y de jugar a la grada porque hay una gran plantilla".

Dos de las novedades que presentará en Marbella en el Estadio de La Victoria serán obligados, ya que Marcos Ruiz no estará por sanción y Pedro Mérida no jugará por lesión. Además, el míster baraja más cambios "porque vamos fuera, ante un rival con características diferentes y tengo que utilizar la plantilla que tenemos".

Ante el partido de esta semana, Miguel Álvarez asegura que "nosotros tenemos que hacer que el Jaén se de cuenta de que vamos a ir a ganar el partido, igual que fuimos a San Fernando, con la misma idea de ir a por el partido desde el principio y ser protagonistas". Y advierte de un rival peligroso como el Jaén, que pese a estar en puestos de descenso fue capaz de ganar 4-2 al San Fernando y firmar un partido de categoría en Cartagena. "Tenemos que ir con mucha mentalidad y respeto ya que nos pondrán en muchas dificultades", alerta el técnico del Marbella, que añade además sobre el Real Jaén que se trata de "un equipo que mete mucha gente en el área, intenta hacer buen fútbol y tiene 3 o 4 jugadores a tener en cuenta".