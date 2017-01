Una cita para aliviar las penas en la Copa

El Deportivo y el Villarreal, diezmados por las bajas, intentarán aliviar hoy en la Liga sus penas coperas, tras haber sido eliminados por Alavés y Real Sociedad, respectivamente.

El preparador blanquiazul, Gaizka Garitano, ha tenido que dosificar esfuerzos en la plantilla a la hora de afrontar la Liga y la Copa. Ante el Villarreal cuenta con las bajas por lesión de Carles Gil y Bruno Gama, mientras que por sanción no está disponible Juanfran. Su ausencia será cubierta, previsiblemente, por Laure, que se ha recuperado de dos lesiones musculares y no juega en la Liga desde mediados de octubre, cuando fue expulsado en el Camp Nou (4-0).

Las principales dudas están en ataque, donde Garitano puede apostar por uno (Andone) o dos delanteros (Andone y Joselu), y tienen opciones de acompañarles Marlos Moreno, Borja Valle y Luisinho, ya que Emre Çolak tiene plaza asegurada en el once. Mientras, el Villarreal acude a la cita en Riazor con muchas bajas, pues hasta seis jugadores no van a poder disputar el encuentro. Son los casos de los lesionados Soldado, Cheryshev y Musacchio, que seguirán un tiempo fuera del equipo, y a las que se une la ausencia de Bakambu, quien se encuentra con su selección para disputar la Copa de África. Además, no están disponibles los sancionados Sansone y Jaume Costa.