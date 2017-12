El cólider Marbella salta al ruedo en Melilla

El Marbella visita el Francisco Álvarez Claro a partir de las 12:00 horas para enfrentarse con la UD Melilla en un encuentro en el que el conjunto de Fernando Estévez confía en volver a sumar a domicilio, algo que se ha puesto muy complicado en este igualado Grupo IV de Segunda B.

El técnico del conjunto marbellí destacó que estar colíderes es algo "anecdótico" en estos momentos y que "el único objetivo es sumar el máximo posible de puntos. Llegamos sabiendo de la importancia del partido, sabiendo que donde estamos lohemos hecho a base de trabajar y sudor. Y para seguir ahí hace falta eso", señaló el entrenador granadino. "La idea es esa correr ante un rival que por presupuesto y plantilla está hecho para estar arriba", prosiguió el técnico, que añadió que "estamos en un buen momento, vamos en línea ascendente y con garantías de volver a sumar".

Insistió Estévez en que "el objetivo es el mismo de todas las semanas, sumar siempre", a lo que sumó que "las victorias se pagan caras e insisto que ante un buen rival vamos con la intención de sumar". Además alertó de que "si vamos con la intención solo de sumar, vamos a perder. Vamos con la intención de ser mejores que el rival".

Sobre el equilibrio reinante en la competición, Estévez comentó que "hay mucha igualdad. La clasificación es bonita pero ahora es algo anecdótico. Estamos diez equipos en tres puntos, incluyendo primero y décimo y otros que, si ganan, se conectan".

"El Melilla viene de un par de partidos malos", apuntó Estévez sobre el rival, aunque añadió que son un equipo que "le gusta proponer y llevar la iniciativa". Además, resaltó que es un equipo fuerte defensivamente que encaja pocos goles.

Para este partido no están disponibles por lesión Javi Moreno y Yael Ballesteros, aunque el técnico del Marbella recupera a Rafa Navarro. "No hay ninguna molestia que condicione la posibilidad de alinear el once que queremos". El hecho de estar esta semana colíderes del Grupo IV de Segunda B no ha afectado a mejorar la actitud de un grupo que "viene siendo muy buena desde que empezamos. El equipo siempre ha estado conectado". Por último ha añadido que "el único objetivo que tenemos es hacer el máximo de puntos posible e ir semana a semana".