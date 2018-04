"Es complicado sentirse en algún sitio como en Málaga"

En verano se cruzó el mapa para alistarse en un Guardés campeón, rival hoy del Rincón en la Copa de la Reina, su club trampolín a la elite. Es la historia de Jennifer Gutiérrez (Horgen, Suiza; 1995), uno de los talentos pujantes de la selección española de Carlos Viver. Día de sentimientos encontrados para la extremo algecireña.

-Casi 10 meses en A Guarda. ¿Adaptación completada?

No me arrepiento, he conseguido el objetivo que quería, que era pelear por todos los títulos, se consigan o no

-Me he adaptado muy bien, he coincidido con buenas compañeras en un buen club. Es un pueblo también que apoya muchísimo el balonmano y ayuda.

-¿Qué tal este tiempo allí?

-Siempre es complicado separarte de tus amigos, de tu familia, pero al final conforme va pasando el tiempo adaptando tu vida a lo que realmente te gusta, en este caso el balonmano. Se lleva bien tampoco me he ido muy lejos, he podido bajar algunas veces a Algeciras.

-¿En un equipo potente se asume perder protagonismo?

-No lo llamaría así. En un equipo como este donde hay 16 jugadoras y todas dan la talla, creo que el protagonismo es compartido. Todas aportan, todas son importantes. En un partido se luce más uno, en otro, otra. No hay siempre una que destaque por encima del resto. Son todas muy buenas. En ese aspecto estoy contenta porque es la manera para formar un gran equipo y acercarte más a los títulos.

-En diciembre pudo ir al Mundial.

-Se cumplió uno de mis sueños y ojalá haya muchos más. Jugar con la selección siempre es un orgullo y un honor. Hacerlo con jugadoras tan grandes de las que yo era fan de chiquitita...Ver el balonmano que hay mundialmente, las jugadoras tan buenas que hay en otros equipos, que es increíble, creo que ha sido una experiencia muy, muy bonita y que va a costar mucho olvidarla.

-¿El extranjero es una opción?

-No lo descarto. España no está en la cola, pero tampoco está en la cabeza de la profesionalidad que tiene el balonmano en otros países, aunque es cierto que está avanzando. Tanto en la liga, condiciones, trato con las jugadoras, recursos...También a nivel deportivo. Que tu país invierta dinero en el balonmano femenino hace que las grandes jugadoras quieran jugar en tu liga y ese nivel deportivo aumente. Eso es lo más importante.

-¿Cómo sigue España arriba?

-Tácticamente somos superiores a muchos países. Hasta este año, que ha habido un relevo generacional, la mayoría de los éxitos fueron de una selección que el 90% jugaba fuera de España. Si existe ese problema quizá haya que plantearse el por qué.

-Llegan en buen momento.

-Llegamos con motivación porque es un título que se le ha resistido a este club varios años atrás.

-¿Y usted?

-Es una competición que siempre me ha gustado mucho. Tengo ganas de jugarla y quizá poder competir ese trofeo. Llego bastante motivada, aunque es verdad que me sabe un poco mal que ese primer partido sea contra Málaga. Era el peor rival para mí a nivel sentimental porque tengo muchas experiencias bonitas en ese club y les estoy muy agradecida. No apetece jugar contra mis amigos.

-Hable de esas experiencias.

-Siempre un equipo humilde que fuimos de menos a más. Cada pasito que dábamos nos sabía muy bien. La primera vez que conseguimos clasificarnos a de la Copa de la Reina fue una pasada. También destaco la clasificación a Europa.

-Quizá su salida solo se entiende desde el lado deportivo.

-Tuve muchas dudas, nunca estuve 100% convencida si hacía bien o no. Creo que tomé la decisión para salir un poco de la zona de confort. Para descubrir otra forma de jugar, de entrenar y me tiré por lo deportivo. Sé que es complicado que me sienta en algún sitio como en Málaga, aunque aquí estoy muy bien, pero es complicado porque allí tengo muchos amigos.

-¿Cómo lo ve ahora con perspectiva?

-No me arrepiento, aunque es verdad que he echado mucho de menos a mi familia y a mis amigos. El ambiente, la ciudad, la forma de ser del grupo con el que me juntaba lo he echado mucho de menos y lo sigo echando. Hoy en día no me arrepiento, estoy bien. He conseguido el objetivo que quería, que era pelear por todos los títulos. Se consigan luego o no. Estoy en el punto donde quería.