A la conquista de América

Azahara Muñoz comienza hoy su aventura en el US Open, segundo grande del año y torneo más antiguo del circuito femenino americano. La golfista malagueña, número 71 en el ránking mundial, afronta junto a otras tres españolas -Carlota Ciganda, Beatriz Recari y Belén Mozo- el reto de ser la primera golfista hispana en ganar uno de los grandes torneos del golf. Azahara, en el circuito americano desde el año 2010, comienza su participación en la 72ª edición del US Open en el primer hoyo junto a la coreana Mi Hyang Lee y a la estadounidense Morgan Pressel.

La malagueña competirá frente a otras 155 jugadoras de 28 países diferentes, entre las que se encuentra presente la número uno del mundo y principal favorita a la victoria final, la coreana So Yeon Ryu. De todas las participantes, 10 ya saben lo que es ser campeonas del US Open, pues lo consiguieron en ediciones anteriores: la ya mencionada So Yeon Ryu (2011), Na Yeon Choi (2012), In Gee Chun (2015), Paula Creamer (2010), Eun-Hee Ji (2009), Cristie Kerr (2007), Brittany Lang (2016), Inbee Park (2008 y 2013), Karrie Webb (2000, 2001) y Michelle Wie (2014). Y Azahara sueña con ser la próxima. Es cierto que ninguna española lo ha ganado nunca, pero la sampedreña ya rompió una barrera similar el año pasado, cuando se convirtió en la primera golfista nacional en conquistar el Abierto de España.

La golfista de San Pedro, de 29 años de edad, no es ni la más jóven ni la más veterana del torneo.La jugadora de menor edad del US Open es Rachel Heck, con tan solo 15 años, 8 meses y 21 días, mientras que la de mayor edad es Catriona Matthew con 47 años, siendo la media de las participantes unos meses superior a los 25 años. El major se disputará en el Trump National Golf Club de Bedminster, situado en Nueva Jersey, y cuenta con un total de cinco millones de dólares en premios, medio millón más que el año pasado, con un montante total para la ganadoradel próximo domingo de 900.000 dólares.