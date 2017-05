Sin corona para el juvenil

El máximo conjunto juvenil del Málaga finalizó ayer su temporada. El equipo que entrena Dely Valdés quedó apeado de la Copa del Rey tras caer derrotado en el partido de vuelta de octavos de final ante el Villarreal por 2-3, en la ida lograron un 1-1.

Ayer el equipo que salió vencedor del Grupo IV de División de Honor y que fue subcampeón de un torneo como la Copa de Campeones no se presentó. Ayer costó visualizar a ese equipo que toma el control del partido y que activa su rodillo ante el rival. Sólo cuando se vio contra la espada y la pared, tras una exhibición previa de los amarillos, se encendió la maquinaría blanquiazul y arengó a los aficionados que quedaron en el graderío tras el encuentro del filial. Faltó algo de coraje a unos juveniles que no olvidemos, no pudo contar ni con Maty ni José Carlos, el primero sancionado y el segundo con el conjunto filial. Ambos claves en el centro del campo.

Pese al desenlace del encuentro, el primero en golpear serían los blanquiazules. Alberto, que aprovecharía que Josele, meta amarillo, se encontraba fuera del arco, engancharía un derechazo desde 30 metros que se colaba en la portería y ponía muy de cara el encuentro para los de Dely. Pero el Málaga reculó y el Villarreal asedió a Kellyan, que evitó que la goleada fuera mucho más abultada.

El conjunto de Calleja, ex blanquiazul en su época de jugador, apretó tras el 1-0 y logró igualar la eliminatoria después de varios casis. Fran, ayudado por un defensor, coló un balón por el palo. El golpe con más mermó fue el de Fernando Miño, que se plantó sólo ante Kellyan y dribló con acierto para el 1-2, justo antes del descanso.

Tras el parón, Lozano lograba el tercer tanto amarillo (1-3) y obligaba a los blanquiazules a hacer tres goles para obtener el pase a cuartos de final de esta Copa del Rey. Para colmo, Joel veía la roja directa tras interpretar el colegiado un manotazo sobre un rival. Pese a ello, los malaguistas consiguieron recortar distancias con un tanto de Hicham desde los once metros cuando mejor estuvo el equipo pero no habría machada.

El juvenil se despide de la temporada hasta el curso que viene. Pese esto, año para enmarcar ante innumerables vaivenes.