¿Quién para a estos 'críos'?

La liga regular de Tercera División llega a su ocaso. Cada vez está más definido el porvenir que le depara a cada conjunto malagueño de este grupo noveno. El Malagueño dio otro paso gigante hacia el título prematuro, mientras que Alhaurino y San Andrés dan otro paso atrás en su lucha por salir del pozo que es el descenso.

At. Malagueño-Antequera (3-0)

Era el mejor derbi malacitano que se podía ver esta temporada en Tercera. Ambos equipos no decepcionaron pese al resultado claro que logró la escuadra de Manel Ruano. En los primeros compases del choque se vio cierta superioridad blanquiverde con varias dudas del meta Aarón. El control para los blanquiazules se consumaría tras el vigesimocuarto gol de Adrián Wojcik tras un gran centro de Kuki y testarazo del pichichi de la categoría. En ese momento se consumó el control hasta el descanso. Tras él, Kuki haría el 2-0 y acomodaría al filial en el partido. El partido carecería de ocasiones hasta el final. Unas manos en el área permitirían a Mula hacer el tercero y cerrar el duelo. El Malagueño desmostró su superioridad ante un rival con personalidad y calidad que vio como el rival le golpeó cuando quiso. Los de Ruano están a un partido de consumar el título de campeón y centrarse en su preparación para los play off.

Rincón-El Palo (2-3)

El otro derbi, con mucho menos en juego, medía a un Rincón muy fuerte en casa y a un Centro de Deportes El Palo con ganas de dar la de cal esta jornada -y así sería-. Pese a que los rinconeros fueron los primeros en adelantarse con un tanto de Miguelito, Durán al poco empató el partido y Falu Aranda alcanzó los 21 goles esta temporada tras el descanso. Pese a que los paleños supieron conservar bien la ventaja, Joseíto empató de nuevo el choque en el 78'. El Palo se guardó un as en la manga que desplegó cuando los rinconeros no pudieron responder: Derlis hizo el 2-3 en el 89'.

Loja-San Pedro (3-0)

Demasiado Loja para el San Pedro en el Medina Lauxa. Los lojeños recordaron ayer que les llevó a estar gran parte de la primera vuelta en zona de play off y se lo hicieron ver a los sampedreños. Al descanso, ya vencían 2-0 tras los goles de Diego y Del Moral. Los granadinos eran superiores y fue poco lo que pudo hacer en la mañana de ayer. Jorge Pina sentenciaba el encuentro con el 3-0 para voler a meter en la pomada a su equipo tras el pinchazo del Huétor Tájar, cuarto clasificado.

Guadix-Vélez (2-1)

El Vélez no pudo preservar en el segundo tiempo el resultado y el buen primero que realizaron en Guadix. Los primeros 45 minutos fueron veleños y se tradujeron en el gol de Mosquera, que aprovechó un rechace para el 0-1. Los accitanos empataron tras hasta tres rechaces y Fefo consumó la remontada a falta de 15 minutos.

Alhaurino-Martos (0-2)

El Alhaurino no levanta cabeza. Ayer dejó escapar a otro equipo de su feudo con los tres puntos. Lo peor, que el Martos no fue muy superior a los alhaurinos pero con dos golpes de Eu y Edu en apenas media hora sentenciaron el partido. No necesitaron más. Lo peor, el punto que sumó el River Melilla en Motril, que aleja a cinco la salvación.

Huétor Vega-San Andrés (2-1)

El Dos Hermanas San Andrés se vino de vacío de Huétor Vega en un partido trascendental en sus cuentas de la salvación. La victoria de los hueteños les da media salvación a éstos y deja muy tocado a los malagueños. Luis Olalla ponía los nervios a mil desde el minuto 2 con el 1-0. La reacción pareció llegar tras el descanso por parte de los de San Andrés. Ito empataba el partido avivando la llama barriera. El gol de Antonio, que a la postre decidiría el encuentro, hundió a un San Andrés que está a nueve puntos del descenso -con 15 en juego aún-.

Torredonjimeno-Alhaurín (1-0)

El Alhaurín se volvió de vacío de Jaén. El Torredonjimeno venció por la mínima con un solitario tanto de Antonio Bueno en el 52'. Los torrealhaurinos son matemáticamente equipo descendido.