El cuarteto español, a por el Abierto BritánicoEspaña debuta en la Eurocopa frente a Portugal

Sergio García, Jon Rahm, Rafael Cabrera Bello y Pablo Larrázabal llegaron al Royal Birkdale, sede de la 146 edición del Abierto Británico de golf, con claras opciones de victoria.

"Estoy mucho más formado, soy más maduro y tras ganar en Irlanda estoy con más confianza", dijo Rahm, que disputará el segundo Open Británico de su meteórica carrera en el séptimo puesto del ranking mundial. Cabrera Bello, gracias a su flamante victoria en el Abierto de Escocia, entró entre los veinte primeros del golf mundial convirtiéndose en el tercer español en el top 20, una hazaña histórica del golf español.

"Siempre he dicho que no es fácil tener a tantos jugadores en los circuitos internacionales para un país que no es tan golfístico", dijo Sergio García, que encabeza el elenco de españoles en el Open Británico.

Thomas Bjorn, capitán del equipo europeo de la Ryder de 2018, pronosticó la victoria del castellonense en el Masters "porque Birkdale es un buen campo para él".

La selección española femenina iniciará con un duelo (18:00) ante la vecina Portugal su participación en la Eurocopa de Holanda, torneo al que llega con una mezcla de ilusión y de prudencia dado su estatus de aspirante, todavía no candidata al título. Su aspiración es ratificar la evolución ante los mejores conjuntos europeos.

El seleccionador español, Jorge Vilda, augura "un partido muy duro" dados los dos choques precedentes entre ambas selecciones. "Portugal está en constante desarrollo. Cuenta con jugadoras disputando las mejores ligas y estoy convencido que va a ser un choque duro y difícil. Vamos a tener que dar nuestra mejor versión para sacarlo adelante", subrayó el técnico.