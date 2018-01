Un derbi y dos trámites con mucha trampa

Arranca el fin de semana de Tercera División con tres compromisos malagueños por adelantado, incluyendo un derbi donde se juegan muchas cosas como es el Torremolinos-El Palo. Junto a éste, el Malagueño actúa para mantener su liderato en un margen de seguridad y el Antequera intenta seguir vivo en la lucha por el play off. Ambos, eso sí, choques relativamente tranquilos a ojo de la clasificación pero con su dosis de peligro.

El plato fuerte es el mencionado derbi entre el Torremolinos y El Palo en El Pozuelo (18:00). El cuadro de Rafael Magaña no vence desde finales de noviembre y aun así se mantiene fuera de una zona de descenso que ahora aprieta, no da margen de error. Con 21 puntos, solo uno lo separa del Atarfe, que marca el corte, aunque empatado con el San Pedro. Entretanto, la dinámica del conjunto de la capital le sirve para aferrarse a la zona noble de la tabla y está a dos puntos del play off después de diez partidos sin perder.

En una situación parecida está el Antequera. De hecho, empata a puntos con El Palo. Los de Aybar abren hoy la jornada en el campo del Melistar (13:00) con el deber de no fallar en la carrera de fondo que está siendo este acceso al play off. En tres puntos hay nada menos que seis equipos, abriendo por el Real Jaén, que intenta seguir la estela al Malagueño. El club melillense no ha entrado nunca en dinámica y es colista con solo seis puntos y una única victoria, así que a priori parece una buena pareja de baile para no llevarse un batacazo. Como sea, caben pocas confianzas.

El Atlético Malagueño, de hecho, tampoco tiene mucho margen. Son seis puntos, pero caer sería entrar en la lucha de los mortales y el citado grupo tiene mucha tela. El Jaén de hecho no afloja y el pinchazo frente al Almería B aún pesa. Los de Ruano no se marchan hoy muy lejos, visitan al Huétor Vega (18:00) con las buenas sensaciones del triunfo ante el Torredonjimeno, con el que se abrió el año. Los granadinos vienen en dinámica negativa -cuatro derrotas seguidas- y en el vagón de cola junto al Torremolinos, aunque en todos los choques ha estado vivo. Compromiso por tanto engañoso.