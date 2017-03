Dos derbis para el descenso

Recta final del campeonato para los malagueños del Grupo IX de Tercera División. Último cuarto de la temporada con muchos deberes por hacer para algunos de ellos. El Atlético Malagueño, con todo hecho para proclamarse campeón, se tomará las últimas fechas para asentar su estilo de cara a la fase de ascenso. El Antequera tendrá que certificar su clasificación para los play off en estas últimas nueve fechas mientras que San Pedro y Rincón apurarán sus opciones para intentar entrar. El Palo y Vélez, en tierra de nadie, lucharán por cerrar el año de la mejor forma posible. En el descenso, Alhaurino y Dos Hermanas San Andrés agotarán otra de sus oportunidades por no apagar la llama de la esperanza y poder contar con otra temporada en Tercera tras ascender este mismo curso. Alhaurín, con 14 puntos, tiene muy complicada su salvación aunque aún le funcionan las matemáticas.

Martos-Atl. Malagueño

El Atlético Malagueño tendrá una dura visita al Municipal de Martos (17:00). En su estadio, los marteños no pierden desde octubre, precisamente ante otro malagueño, el Antequera. Tras aquello, siete victorias y dos empates aseguran dificultades en tierras jienenses. Manel Ruano no podrá contar esta vez con su comodín más fiable y más problemático para los rivales: Ontiveros. El extremo fue convocado ayer con el primer equipo. Sí estarán Jack Harper y Wojcik, dos de los goleadores más acertados de este equipo y que seguro que verán puerta ante los accitanos.

Atarfe Industrial-Antequera

Encuentro plácido para el Antequera en Atarfe (12:00). El equipo de José Jesús Aybar afronta el tramo final de la temporada en otro pico alto de rendimiento. Liderados por Juanillo han vuelto a tomar el control de la segunda plaza y no parecen dispuestos a titubear en este último cuarto del campeonato comprometiendo el trabajo de todo el curso. Su colchón con los que optan a entrar al play off de ascenso es de seis puntos, en teoría, suficiente para los últimos 27 en juego pero que no garantiza nada. Los atarfeños, aún peleando por desligarse del descenso, pondrán a prueba la fiabilidad fuera de casa de los blanquiverdes.

San Pedro-Huétor Vega

El San Pedro quiere arañar cualquier opción remota para entrar en los play off. En el Municipal (17:00), los sampedreños son un equipo muy rocoso y efectivo. Son seis victorias y dos empates en los últimos ocho partidos ligueros en su estadio, 20 puntos, 14 goles a favor y sólo uno en contra son números más que suficientes para pensar en el buen papel de los rojinegros en su feudo. Aun así, los hueteños son férreos en cualquier estadio pese a su situación en la tabla y apretarán las tuercas a unos sampedreños con sueños por cumplir.

D. H. San Andrés-Rincón

Uno de los dos derbis de la jornada se disputa en El Duende (18:15). En juego, el descenso y la esperanza de una fase de ascenso que consolide un modelo. Ambos malagueños luchan por objetivos muy diferentes. Los locales apuran sus opciones para salir del pozo, ahora a cinco puntos. La salvación para ellos pasa por sus resultados en El Duende. En cambio, el Rincón buscará acercarse al Motril o al menos no dejarle distanciar más. La fase de ascenso está muy cara esta temporada, la mejor de los rinconeros en cuanto a puntos. Pese al comienzo dubitativo, el engranaje encajó y ahora son un equipo que juego de tú a tú ante cualquier rival.

El Palo-Alhaurino

El otro derbi de la jornada se jugará en el Nuevo San Ignacio (18:00). El Palo tiene ya resuelta la temporada, con remotas opciones de optar a los play off de ascenso y con el descenso demasiado lejos. De hecho, su rival lo delimita. El Alhaurino busca salir del hoyo esta jornada a costa de los paleños. Son malos los números fuera de casa de los alhaurinos y demasiados buenos los de los locales pero un triunfo podría suponer no distanciarse de un River Melilla que venció ayer ante el Torredonjimeno y pone la salvación a cuatro puntos de los alhaurinos.

Vélez-Loja

El Vélez buscará resarcirse de dos duras goleadas ante Antequera y Atlético Malagueño, contra los que acabó con un 5-0 en contra en ambos casos. En el Vivar Téllez (12:00) estará el Loja para complicar la situación aunque, a favor de los veleños, los lojeños no vencen fuera de casa desde octubre. Tienen poco en juego los malagueños más allá de confirmar más aún su lejanía con el descenso. Más en juego los lojeños, que están a dos puntos de los play off de ascenso. Pese a ello se espera un alto nivel de los locales, que antes de estos dos aciagos derbis, sumaron jornadas consecutivas de buen juego.

Alh. de la Torre-Almería B

Duro encuentro para el Alhaurín de la Torre en Los Manantiales (12:00). El Almería B busca mantener en Málaga su ventaja para acabar con una plaza para la fase de ascenso. El Alhaurín, farolillo rojo con 14 puntos, tiene muy complicada su salvación en estos últimos nueve partidos de competición pero no por ello bajarán los brazos en este tramo final de una temporada en la que todo salió al revés.