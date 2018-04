"Aquí me dieron confianza cuando más la necesitaba"

Tras casi un lustro codeándose con la elite, a Emma Boada (Barcelona, 1993) dos lesiones le hicieron aprender a disfrutar en el 40x20. Brota ahora la ilusión en el cerebro del Rincón, pero también el balonmano.

-Llega la Copa de la Reina, competición que ya jugó. ¿Qué aprendió?

-No te debe poder la presión, ni las ganas. No debe haber un exceso porque a veces puede provocar ansiedad o nervios de más. En un torneo como este hay que ir día a día. Sin agobiarnos, ir ganando partidos. Sobre todo, intentar dejar los nervios fuera en una competición especial porque hay un trofeo a tres partidos.

-Espera el Atlético Guardés.

-No tuvimos mucha suerte, no solo por el enfrentamiento, el cruce de semifinales también es duro. Creo que para ganar un torneo tienes que jugar ante los mejores y en este caso lo vamos a hacer. Nos lo tomamos como una motivación y así evitamos alguna relajación que podría haber ocurrido de ser diferente.

-¿Preocupa más el rival o ustedes mismas?

-En este equipo nos ha pasado más de una vez que el peor rival somos nosotras. A lo mejor no confiamos en nosotras o no nos creemos las posibilidades que tenemos. Esto nos lo quitamos un poco de la cabeza cuando ganamos a Bera Bera allí. Si estás haciendo tu papel en liga pero sigues sin competirle a los equipos de arriba no te ayuda de cara a estos torneos que sabes que si quieres ganar sí o sí vas a tener que enfrentarte a rival más complicados. Ganar a Bera Bera allí o los partidos de la Challenge Cup como el del Zalgiris y el Lublin. Le ganamos un partido a un equipo que creo que está por encima de cualquiera de la liga española.

-¿Cómo llega usted?

-Venía de un muy mal año porque tuve dos operaciones y casi no jugué. Este me lo planteé como una toma de contacto para ver cómo respondían mi cuerpo y mi cabeza. No me fijé muchos objetivos. Al final creo que soy una chica ambiciosa e intento dar lo máximo de mí en cada partido. Poco a poco volver a encontrarme a mí misma, a encontrar mi juego y creo que lo estoy consiguiendo. También es gracias a la confianza y a la paciencia que me han dado aquí.

-¿Se esperaba rendir tan pronto?

-Siempre intento dar lo mejor de mí, pero no me marcaba objetivos ni quería meterme presión. Sabía que eso iba a perjudicarme. No solo a nivel físico, también a nivel mental, afrontar el año con los miedos de las lesiones es difícil. Me lo he tomado intentando disfrutar de cada minuto que tengo porque al final nunca sabes cuando se te puede acabar. Me está ayudando mucho porque estoy disfrutando jugando.

-¿Qué le motivó para salir?

-Al principio motivarme no me motivaba nada. Fue un golpe muy duro porque salía de una lesión y justo entré en otra dura. No me lo esperaba y entré en estado de shock. Poco a poco con el paso de los días recordaba aquellas épocas donde entrenaba dos veces al día durante cuatro años. Me acordaba de cuáles eran todos mis sueños. Al final es no querer tirar todo ese tiempo.

-¿Era Málaga lo que necesitaba?

-Aparte de porque el proyecto me llamaba mucho la atención, cuando hablé con Pepa y con Diego me dijeron que se iba a entrenar mucho. Físicamente, tácticamente y técnicamente, que yo era lo que necesitaba este año. Necesitaba entrenar y recobrar sensaciones. Cuantas más horas le pudiese echar para mí era mejor.

-Renovó otro año.

-Aquí me han dado una confianza muy grande y yo se la quiero devolver a ellos porque cuando más la necesitaba ellos me la dieron.

-¿Cuál es el siguiente paso?

-Lo primero es acabar la temporada jugando, eso es lo más importante ahora. De cara al año que viene, obviamente al ver que el cuerpo ha respondido, exigirme más a mí y a mi cuerpo.

-¿Es la Selección un tema tabú?

-Lo fue cuando me lesioné, estaba muy decepcionada. Es el sueño de alguien que le ha dedicado tantas horas. Ojalá pueda seguir haciéndolo mejor y a ver si salta la llamada.