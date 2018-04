"El empate era más justo, pero Chano hizo una genialidad"

Se volvió de vacío el UMA Antequera de Amate después de que Chano les birlase en el último minuto el empate. "Los jugadores con experiencia ahí sacan su valía. Hizo una genialidad, un gol por la escuadra difícil de parar. Creo que hicimos méritos para algo más, ninguno de los dos equipos mereció perder, el empate hubiera sido más justo", comentó Moli al departamento de comunicación del club.

El técnico valoró la intensidad puesta en la pista por ambos conjuntos en el derbi andaluz. "Fue un partido de mucho ritmo, de mucha intensidad. Cada vez que ellos tenían el balón tuvimos que sufrir mucho, estar muy concentrados. Pero supimos salir a la contra. Es un rival muy difícil que nos hizo trabajar. Me quedo con eso, con el trabajo de mis jugadores, que hicieron un desgaste tremendo", destacó el entrenador, que realzó a su guardameta: "Destacar también a Gonzalo como portero, que también estuvo a la altura de las circunstancias".

Da un pasó atrás el equipo universitario por el play off, aunque aún el calendario da oportunidades para atarlo. "Terminó el partido y hay que pensar en otro. Si no ganamos partidos no merecemos estar en play off, tenemos que tratar de ganar. Tenemos cuatro oportunidades y como mínimo tenemos que sumar dos o tres. Dijimos al principio que la liga están tan igualada que hasta el final no se van a saber los cuatro equipos que estén ahí", cerró Moli.