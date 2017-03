El enésimo reto de Borja Vivas

Ya son muchos los torneos a las espaldas de Borja Vivas. Campeonatos de España, mundiales e incluso dos Juegos Olímpicos. Pero nunca es suficiente. El lanzador malagueño vuelve a afrontar su enésimo mano a mano con Carlos Tobalina, un personaje fundamental en esta nueva etapa de su carrera para mantenerse vivo, entre los mejores deportistas del continente. A las 11:00 pisará las pistas del imponente Kombank Arena de Belgrado para disputar el Campeonato de Europa de atletismo en pista cubierta, al que acude conocedor de su máxima dificultad, pero con el claro objetivo de meterse en la final.

"Hay 28 lanzadores y sólo ocho pasan a la final. Y de todos, unos 20 tenemos marcas habituales por encima de los 20 metros", manifiesta el del Club Atletismo Málaga, que en primer lugar se impone "estar por encima de 20 y lo más arriba posible", porque considera que "al final será cosa de suerte": "Si a alguno se le escapa la bola por encima de 20.60 metros lo tendrá muy claro para meterse en el podio".

20.05Metros. El del CAM no pudo acercarse a sus mejores registros en el Meeting Villa de Madrid

Vivas llega a Belgrado después dos semanas consecutivas de competición. Va con el ritmo que le dan la plata en el Campeonato de España de Salamanca y el Meeting Internacional Villa de Madrid, donde fue segundo. En este último no pudo mejorar su marca del Nacional de 20.26 metros al quedarse en 20.05. No obstante, le fue suficiente para estar por delante de Carlos Tobalina, su bestia negra. "No fue mal del todo" resume el malagueño. Y es que, después de todo, sus sensaciones son "positivas por estar lanzando de forma constante por encima de 20 metros". Además, la lucha constante con el cántabro le permite mirar con otros ojos cada competición que afronta tras su hegemonía en el lanzamiento de peso nacional: "Si bien antes se veía más cerca la retirada, aunque sea llegando a mi vejez deportiva, puede que este duelo saque mi orgullo y haga que uno tenga un aliciente para seguir adelante. Parece que hay aire fresco en esta nueva generación y eso es muy importante para este deporte".

Se ve en la batalla con Tobalina por el bronce, porque ve al resto de competidores "en otra liga" respecto a dos nombres señalados: "Están el alemán David Storl, que ha lanzado 20.80 metros y Konrad Bukowieki, un joven polaco que lidera el ránking y está sacando buenos resultados. El oro se lo pelearán entre ellos dos porque están en un escalón por delante y ojalá peleemos por el bronce, pero al final será cosa de la suerte".

Aunque hoy es el turno del lanzamiento de peso, el Campeonato de Europa está en marcha desde ayer. Orlando Ortega, que dio al atletismo español la primera medalla en los Juegos de Río, falló el primer asalto del equipo a los metales, donde resurgió la joven Ana Peleteiro y la campeona olímpica Ruth Beitia volvió a mostrarse infalible en la calificación de altura.

Subcampeón olímpico de 110 metros vallas en Río 2016, Ortega sólo obtuvo el séptimo puesto en la final de 60 metros vallas con una marca de 7.64, lejos de sus mejores prestaciones de la temporada. Un tropiezo en el penúltimo obstáculo le dejó sin opciones en una disciplina que el propio atleta define como "un abrir y cerrar de ojos". Venció el gran favorito, el británico Andrew Pozzi, con 7.51. "Así son las carreras de vallas. Hoy no fue el día. No me sentía bien ya en semifinales, no era yo. Sentí una sensación extraña. El objetivo principal es el Mundial de Londres", advirtió el habanero.

Por su parte, Ana Peleteiro recuperó su mejor versión. No había superado los 14 metros desde que se proclamó campeona mundial júnior de triple con 14.17 en Barcelona 2012. Ayer logró el salto más largo de su vida: 14.20 en el tercer intento de la calificación. Pasa a la final con la tercera mejor marca. De igual modo, Ruth Beitia pudo acceder a la final únicamente con 1.90. No necesitó hacer un último salto, pues sólo ocho competidoras alcanzaron más.