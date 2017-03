"Hay que enganchar a más gente"

Son días de vino y rosas en el Rincón Fertilidad. El club malagueño atraviesa el mejor momento de su historia. Es quinto en la tabla tras ganar en la pista del cuarto y, antes, al segundo en Carranque, donde este sábado recibirá al líder, el Bera-Bera vasco. Si alguien tiene experiencia y recorrido en la élite en el equipo de Diego Carrasco es Nuria Benzal (Estepona, 1985). Salió de casa con 15 años para jugar al balonmano y regresó con el doble. Benzal, internacional y con Europeos y Mundiales a sus espaldas, analiza la situación del equipo. No pone techo, pero insiste en tener los pies en el suelo.

-¿Cómo sienta estar en el mejor momento de la temporada?

-Llevamos una racha de victorias y buenas sensaciones. Mirando los resultados, estamos en un buen momento, es verdad. Hay varias causas. Una fundamental es el tiempo que llevamos juntas, varios meses. Sabemos todas a lo que jugamos, el estilo de juego. Variamos mucho las zonas de ataque según el rival, intentamos mezclar opciones.

-Van quintas, han ganado a dos de las cuatro primeras, ahí está la Copa de la Reina. Es mucho lo que está haciendo el equipo, pero ¿se puede mirar aún más arriba?

-Como mirar se puede mirar, pero hay que tener los pies en el suelo, yendo partido a partido. Los resultados vienen de la regularidad. Ahora tampoco nos podemos obsesionar con que no nos vale como ir quintas. Hay que seguir trabajando, seguir siendo constantes. Estamos recogiendo el premio a la regularidad. En las primeras jornadas no estuvimos muy bien, éramos nuevas y no nos conocíamos bien. Ahora no podemos venirnos demasiado arriba. El rival que nos ha tocado en la Copa de la Reina, el Rocasa, es durísimo. Pero siempre para llegar a una semifinal o final hay que ganar a las mejores. Al final todas son igual de fuertes. A priori puedes preferir uno en teoría más suave, sí, pero tenemos que depender de nosotras mismas, de lo que somos capaces de dar, de si tenemos el día.

-¿Está respondiendo la trayectoria del equipo a la expectativa que tenía cuando llegó?

-La verdad es que no vine pensando algo concreto. Soy muy competitiva, me gusta mucho ganar. No me marqué nada a priori. He querido dedicarme al deporte toda mi vida, vine a ser profesional, a aportar. Los resultados vienen solos después. Si no trabajas ni eres constante, ni tienes rutina... da igual el objetivo, no conseguirás nada.

-¿El club le ha sorprendido?

-Conocía a la gente de aquí. Es un club familiar, tenemos un montón de recursos en forma de fisios, de preparación, material, ayuda... Todo lo que sea de ayuda extra es bueno. Esperamos que vengan más patrocinadores, aunque sólo podemos tener palabras de agradecimiento a Rincón Fertilidad y Manolo Rincón.

-¿Puede crecer aún el proyecto?

-Podemos hablar de proyectos y de ideas, pero la única forma de crecer es con más dinero. El dinero hace falta, guste o no. No da la felicidad, pero ayuda a que seas feliz. Carranque se va llenando poco a poco más, lo de Copa de la Reina fue muy grande. Hay que lograr que más gente disfrute de nosotras, que se enganche más público. El balonmano es un deporte que tiene mucha tradición en Málaga, que se juega mucho en los colegios. Todo eso hay que canalizarlo para mejorar el club.

-¿Ve material humano en el equipo para crecer?

-Por ejemplo, tenemos a Ana González, que se ha comido un papelón que no le tocaba. Tiene que seguir aprendiendo, es muy joven. Tampoco nos podemos subir a la parra porque te la puedes pegar. Se le exige, pero es muy joven. Yo le exijo mucho, pero es lo que estoy acostumbrada a que lo hagan conmigo. Quiero sacar lo mejor de ella. Está en la selección junior. Lo importante no es llegar sino mantenerse y es muy, muy duro. Vamos congeniando muy bien. Hay mucha compenetración entre jóvenes y veteranas. Me gusta el mix de veteranía y juventud. Todos los premios llegan con el tiempo. Cuanto más presión te pongas, es peor. Hay que dejar las cosas muy fluyan. En la última victoria en la pista del Zuazo, por ejemplo, estaba disfrutando mucho en la pista, muchísimo. Y veía que mis compañeras también.

-¿Cómo se ve personalmente?

-Me veo bien físicamente. Muscularmente tuve algún problema, pero lo normal, no he tenido, sin lesiones. Estoy a gusto aquí, el factor psicológico es esencial en el deporte.

-Salió de casa muy joven. ¿Valora más estar cerca de ella ahora?

-Con 15 años me fui de Estepona. Y eso te marca un poco a la hora de aguantar, tienes que ser muy fuerte, tus padres no te solventan todo. No me ha venido nada mal, la verdad, pero llegó en un momento en que necesitaba estar con los míos, quería resetear, estaba saturada. Pensé que era el momento de volver. No me cierro a nada, la vida sigue y según la circunstancia todo cambia. Pero sí, no es lo mismo estar en Hungría a varias horas que coger el coche y estar en 45 minutos con mis padres.

-Ha sido internacional muchas veces con la selección española, ha jugado varios campeonatos. Ha habido cambio de seleccionador y se abre una nueva etapa. ¿Le ilusiona la posibilidad de volver?

-Siempre me ilusionaré, hasta el momento que me retire, pero es algo que no depende de mí. Sigo a lo mío. Si estoy para ir a la selección, estupendo. Si no, no pasa nada. Le deseo lo mejor a la selección y a toda la gente joven que están probando y que el balonmano español crezca. Todos nos beneficiaríamos de ello.

-¿Cómo ve la evolución del balonmano femenino en general?

-Se juega otro tipo de balonmano, hay muchísimos goles, ahora no se defiende. Es diferente, todo el mundo entrena para correr, a veces es un correcalles. Es muy diferente al que comencé en la élite, veo también que pasa en el masculino. Antes primaba la fuerza y el estático, ahora está enfocado a la velocidad. Veo resultados de 33-32 o algo así y me sorprende (risas). Lo digo siendo una jugadora criada en el estilo español, más rápido y anárquico que en el resto de Europa. Y no es que esté incómoda. En el extranjero sí tuve que evolucionar en mi estilo de juego. Pero todo cambio de hace bien. Ya hasta lanzo de fuera... (risas).