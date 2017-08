Una experiencia bañada en plata

álvaro Cabello por fin llegó a casa acompañado de su inseparable medalla de plata lograda en el Mundial juvenil el pasado domingo. El malagueño no ocultó su felicidad al alcanzar el sueño que llevaba preparando desde hace más de un año, tras superar una grave lesión de rodilla. "Mi reto y principal objetivo al empezar la temporada pasada era llegar al Mundial, representar a mi país, así que conseguir una medalla de plata es algo único", resaltó el joven jugador.

La experiencia para Cabello fue inmejorable, culminada con un éxito deportivo en forma de metal plateado. El júnior sigue los pasos de toda una institución del balonmano malagueño como Antonio Ortega, con una carrera plagada de títulos nacionales e internacionales como jugador. "Sentir el apoyo de tu familia y de los familiares de tus compañeros fue precioso. Este Mundial era clave para nuestra vida ya que será complicado volver a disfrutar de nuevo algo así", destacó el lateral izquierdo. Además, tras colgarse la medalla de plata, Cabello se acordó de su familia, de su nuevo equipo, el GAES Málaga y, de Maristas, el colegio que le ha formado como jugador y estudiante. "El apoyo de mi familia es incondicional y sin ellos no hubiera llegado ni a la mitad de mi camino, también el apoyo de GAES, sobre todo en las redes sociales y en los medios, los entrenadores que me formaron, y por supuesto a Maristas, donde los profesores me ayudaron a nivel académico y en mi formación en el balonmano todos estos años", recalcó Cabello.

Por un lado, de regreso al Mundial, el malagueño recordó los diversos cruces. En la ronda de octavos Cabello anotó cinco goles y fue nombrado mejor jugador del choque ante Polonia, su mejor partido a nivel individual. Sin embargo, el enfrentamiento que guarda con más cariño es el de semifinales ante Croacia. "Conseguir el billete para la final fue brutal. Además, jugamos dos amistosos antes del Mundial contra los croatas y ambos los perdimos, fue una venganza perfecta. Croacia nos sacaba mucha ventaja en el físico y cuando estuve en pista pude romper un poco el partido, abrí la defensa con el tiro exterior y ayudé mucho a nivel defensivo, aporté solidez". Asimismo, Cabello señaló que "he animado mucho al grupo en los momentos bajos en defensa cuando el equipo flaqueaba, con el fin de que reaccionaran", fue uno de los aspectos que valoró.

Por otro lado, el malagueño comparte esta medalla de plata con las personas que le han ayudado a recuperarse de la rotura de ligamento cruzado sufrida hace dos años. "Al mes de la lesión, el doctor Antonio Espejo me operó y la intervención fue un éxito, su ayuda fue enorme. Tras la operación, la fase de rehabilitación la realicé en la clínica Elcano y con el fisioterapeuta de Maristas, Fernando Frapolli. Gracias a ello mi recuperación fue perfecta, me ayudaron a salir adelante", agradeció Cabello, que además indicó que "el factor psicológico influye tras salir de una lesión así, no puedes regresar con miedo en un deporte con este nivel de contacto". De este modo, el medallista tuvo que esperar un año para recuperar su nivel.

Por otra parte, tras una temporada en Palma del Río donde dispuso de poca continuidad, el malagueño regresa a su tierra y se suma al ambicioso proyecto del GAES Málaga. "Me siento como en casa, es un proyecto muy atractivo donde vamos a ir a por todas, con el objetivo de ascender a Plata y en el futuro aspirar a más. Tenemos una plantilla muy buena y en ciertos momentos del cursos llevaré el peso del equipo, al igual que el resto de mis compañeros", aclaró Cabello. Además, en esta nueva aventura coincidirá de nuevo con muchos compañeros de Maristas, así como con José Luis y Juanjo, preparadores del cuadro malagueño. "Desde juveniles ya jugaba con ellos y estaba integrado, la unión será magnífica. Por otro lado, José y Juanjo son más que entrenadores para mí, son personas que en parte me han criado, además he logrado cosas importantes con ambos en el banquillo, como el Campeonato andaluz".

El nuevo fichaje del GAES valoró la ayuda del patrocinador principal al sostener que "es el pilar del proyecto, en Maristas cuando finalizabas tu etapa en edad juvenil no tienes equipo para jugar en categoría sénior, han apostado por nosotros". Por último, para el malagueño la medalla de plata se traduce en el mejor recuerdo tras superar una lesión y en un año en el que no ha jugado muchos minutos. Esto solo acaba de empezar para el joven Cabello, aún le quedan muchas aventuras por disfrutar.