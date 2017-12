El filial, campeón de invierno

Recorrida la primera vuelta de este grupo noveno de Tercera División, se pueden apreciar ya los caminos que tomarán ciertos equipos. Hay cosas claras, decididas; y otras que aún tienen mucho que caminar. Han pasado ya las 21 jornadas -aunque aún quedan varios encuentros de la jornada 20- que determinan este primer enfrentamiento entre cada equipo. Lo que es seguro es que el Atlético Malagueño es el campeón de grupo, que los play off van camino de ser los más caros de la historia y que el descenso puede ser un drama para un par de equipos malacitanos.

At. Malagueño-San Pedro (5-0)

El Atlético Malagueño cerró el año por todo lo alto, como buen campeón de invierno. Parecía que tenían prisas los pupilos de Manel Ruano por resolver este último envite del 2017. No está siendo un año fácil para el cuadro blanquiazul pese a lo bien que hablan los números de él. Las lesiones están siendo duras con ellos y al menos cinco teóricos titulares no estuvieron ayer sobre el verde. Fue suficiente con los que había. Entre Nané y Abeledo resolvieron el partido en la primera media hora. La fórmula parecía bien aprendida. Abrir el juego a la izquierda, profundizar, colgar un balón al área y empujarlo a la red. Ese guión funcionó con los tres primeros. La puntera de Nané hizo el primero y Abeledo firmó los dos siguientes con la testa y en la línea de gol. No fue un buen día para el meta visitante Iván. Nané sería expulsado por roja directa al arranque del segundo tiempo. Con todo decido, el Malagueño dejó algo de balón a los sampedreños, que no supieron qué hacer con él. David Ramos hizo el cuarto tras un buen robo y Hicham, tras jugada y asistencia brillante de Jaime Moreno, el quinto. Líderes y campeones de invierno.

Antequera-Atarfe Ind. (5-0)

El Antequera cerrará el año ante el Huétor Vega el próximo jueves. Pero ayer lo acabó en casa ante el Atarfe dando un recital. Una segunda parte demoledora fue suficiente para sumar otros tres puntos. Luis Alcaide hizo el primero antes del descanso. Aroca abrió brecha tras el paso de vestuarios y Juanfri sentenció con un triplete que mantiene al Antequera al acecho de los play off.

Vélez-Mancha Real (2-2)

Al Vélez se le escaparon dos puntos en los últimos compases. No fue suficiente el Vivar Téllez para realzar al equipo, que se queda en tierra de nadie estas navidades. Lasly hizo el 1-0 a los cuatro minutos, pero Armando igualaba poco después. Cazorla dio esperanza en el 17' pero Paredes se encargó de borrar el trabajo veleño con el 2-2 en el 89'. 31 puntos de 63 posibles para el Vélez. Duodécimo.