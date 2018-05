Al fin, el turno de Isco

Isco Alarcón subió todos los escalones con parsimonia. Empezó a sonar fuerte en el Mundial sub 17 de Nigeria en 2009, cuando aún jugaba en Valencia, que le había reclutado desde el Benamiel dos años antes. Hacía diabluras y escapó del radar del Málaga. Allí lideró a España al tercer puesto con tres goles y una primera explosión para el futbolero. En 2011 escaló hasta el Mundial sub 20 de Colombia, en el que España cayó eliminada en los penaltis en los cuartos de final ante la Brasil de Coutinho, Casemiro o Danilo, a la postre campeona. Ya allí compitió como jugador del Málaga, después de esa inversión que pareció osada por un juvenil con muy pocos partidos en la élite y que resultó ser la mejor en todos los sentidos de la historia del club. El siguiente paso fueron los Juegos de Londres'12, donde se fracasó con rotundidad. Llegaría después el Europeo sub 21 de Israel, la detonación definitiva a nivel de selecciones del malagueño, pocos días antes de que se concretara su traspaso al Real Madrid.

Parece mentira, pero Isco aún no ha jugado ninguna fase final a nivel absoluto con la selección española. Lo hará en el Mundial de Rusia en pocas semanas. Sumó nada menos que 67 encuentros desde sub 17 a sub 23 (la categoría olímpica). Estuvo en las fases de clasificación para el Mundial de Brasil'14 y, sobre todo, Francia'16 pero Vicente del Bosque no le hizo hueco en la lista de 23. Visto el nivel que tiene ahora mismo el malagueño parece un error del técnico más laureado de la historia del fútbol patrio.

Desde pequeño soñando con jugar un mundial y se ha hecho realidad

Con Julen Lopetegui es otra historia. Isco hizo campeón en Israel al técnico vasco y es esencial en el equipo. Gravita con Silva e Iniesta, leyendas del fútbol español, detrás del delantero. Con licencia para todo. Para meterle dos goles a Italia en el Bernabéu y sellar el pase al Mundial o para meterle un hattrick a Argentina en el último amistoso. Suma 10 goles con la selección absoluta en 27 partidos. Más que los ocho que metió Juan Gómez Juanito en 34 encuentros. Lejos aún de los 29 de Fernando Hierro (89 partidos). Si no hay ningún percance, Isco será el tercer malagueño en un Mundial. "Desde pequeño soñando con jugar un mundial y se ha hecho realidad. Muy feliz por representar a mi país en la Copa del Mundo", decía a través de las redes el del Arroyo de la Miel. Contrariamente a lo que pueda parecer Isco es un mitómano del fútbol. Sabe lo que supone estar en la mejor competición posible del planeta.

Se unirá, pues, Isco al fuengiroleño Juan Gómez Juanito y al veleño Fernando Ruiz Hierro como malagueños detentores de este honor. Juanito estuvo en dos Mundiales (Argentina'78 y España'82), con seis partidos y un gol y Fernando Hierro en cuatro (Italia'90, EEUU'94, Francia'98 y Corea y Japón'02), con 12 encuentros y cinco tantos. A Isco se le imagina el viernes 15 de junio en el once inicial contra Portugal, en el primer partido del Mundial 2018.

Otro ex malaguista, Nacho Monreal, fue quizá la novedad más significativa de la lista porque se había ausentado en las últimas convocatorias. Ha habido malagueños en seis mundiales. Desde 2002 no había uno entre los 23 elegidos. También estará el preparador físico Óscar Caro, malagueño del Parque del Sur, que a sus 33 años es uno de los puntales del staff de Julen Lopetegui. Y, claro, Fernando Ruiz Hierro como director deportivo de la Federación. Pero como principal estandarte del fútbol malagueño, Isco Alarcón, que este sábado puede ganar su cuarta Champions.