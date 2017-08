Sin finales en media jornada

Eusebio Cáceres, eliminado después de tres saltos nulos en la serie de clasificación de longitud, reconoció en el mismo recinto londinense que "no contaba con esto" porque se encontraba "bastante bien y tranquilo durante la competición", pese al viento cambiante. "Han sido tres nulos milimétricos, pero son nulos. Me encontraba bastante bien y tranquilo durante la competición, pese a la variación de los vientos", explicó el saltador de Onil, que hace cuatro años en Moscú se quedó a un centímetro de la medalla de bronce.

Cáceres aseguró que en absoluto no tenía molestias físicas. "Me he encontrado bien. Lo he intentado y me sentía muy bien. El problema ha sido mío. Estaba bastante confiado, no esperaba esto para nada".

Fue la segunda decepción de la primera media jornada en los Mundiales de Londres. La primera estuvo en participación de las dos primeras atletas españolas en la capital inglesa, Solange Pereira y Marta Pérez. Ambas quedaron eliminadas en la primera serie de 1.500 metros con las respectivas marcas de 4.06,63 y 4.05,85.

Pereira, actual campeona de España, salió en la tercera y última serie con la décima marca entre las 15 participantes (4.06,39). Pasaban a semifinales las seis primeras y otras seis en la repesca por tiempos, pero acabó en la décima posición (4.06,63).

En la primera carrera, la soriana Marta Pérez, con un registro de 4:07.35 este año, aún lo tenía peor: decimotercera entre 14. A los 800 metros, Pérez empezó a sufrir en la cola del grupo. Venció la defensora del título, la etíope Genzebe Dibaba, y Pérez acabó undécima, con 4.05,85, eliminada pero rebajando en casi dos segundos su récord personal.