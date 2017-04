La fórmula del éxito, a prueba

Se insiste mucho en el deporte en la perfecta mezcla entre juventud y experiencia. Unir el empuje del talento incipiente con el temple de quien ya ha vivido esto antes. Esa fórmula, tan perseguida en cualquier competición, es probablemente la autora de que hoy el Rincón Fertilidad esté ante otro episodio más en su brillante presente. El equipo de Diego Carrasco arranca a las 18:15 la Copa de la Reina ni más ni menos que ante el Rocasa Gran Canaria, uno de esos clásicos cargado de talento y muchas tablas. Reto mayúsculo que se vive en el vestuario del cuadro costasoleño con la ilusión de una noche de Reyes.

En ese contraste vital se mueven dos personas que reflejan el crecimiento del proyecto de Carranque. Nuria Benzal, uno de los fichajes más sonados de este curso en el balonmano femenino nacional, regresó a su Málaga natal para convertirse en el referente de un club en alza. Después de mil y un vivencias dentro y fuera de España, vive una Copa de la Reina como si fuera la primera. "Ir allí con el equipo de tu provincia es una maravilla. Hay que estar en el sitio adecuado en el momento adecuado y creo que este año es el año. Para mí es todo súper emotivo, estoy súper ilusionada. Al final el equipo está formado casi entero por andaluzas y es algo que se da en muy pocos lugares", apunta la esteponera, a la que acompaña en el puesto de primera línea Bea Puertas, quien ofrece ese opuesto punto de juventud.

"Este es un equipo con mucha garra, el sábado casi se matan por un balón", bromea Benzal

Para la fuengiroleña será su primera Copa. Su segunda rotura de cruzado anterior de la rodilla derecha la obligó a vivir desde la grada el estreno del Rincón Fertilidad en el torneo del KO. "Aquello fue lo más difícil, pasas por un mal momento, estás con una lesión y el no poder disfrutar de algo que sabes que también era parte tuyo y del equipo, no poder aportar en la pista, es complicado", lamenta, aunque rápidamente sienta el contrapunto recordando cómo se clasificó el equipo para la cita de Porriño. Tuvo cierta poética, porque tras todo lo vivido, y en el día de su cumpleaños, suyo fue el gol que dio al cuadro costasoleño el pasaporte a Porriño, en una tarde para el recuerdo en Carranque ante el Aula Valladolid: "Fueron muchas casualidades ese día. Se dio la suerte de que fui yo, como por supuesto que podría haber sido otra compañera. Pero claro que es especial, más después de todo lo que había pasado. Ese momento en que entra la pelota es increíble y la felicidad que vivimos después solo puede ser comparable a hacer un buen papel en esta Copa".

La experiencia dice a Nuria Benzal que esta competición es "totalmente diferente" para la jugadora: "Lo que gusta a los equipos que la compiten es el ambiente, encontrarte con antiguas compañeras, convivir, la vidilla de estar todo el mundo concentrado en el mismo lugar". Allí va el equipo, por segundo año, para olvidar el descalabro de 2016 ante el Zuazo. Las cosas son diferentes porque, describe la ex internacional española, cada curso hay un paso adelante en Málaga: "Cuando subieron a División de Honor hace tres años dije que necesitarían un tiempo de adaptación. Se necesita un periodo y creo que la evolución del club ha ido in crescendo. Este año es verdad que lo estamos haciendo bastante bien, porque un equipo no gana las cosas en un año, necesita muchas cosas para pulir detalles que hacen que se ganen o pierdan partidos". Y por ella, por supuesto, pasa uno de esos saltos, como apunta Bea Puertas: "Nuria ha jugado en otros países, ha jugado muchísimas cosas mucho más importantes que una Copa de la Reina y es un punto a favor para nosotras, porque tenemos a una pedazo de jugadora con mucha experiencia. Es una de las mejores de la liga, sabe soportar este tipo de situaciones y nos va a llevar por el camino adecuado".

Delante está el durísimo Rocasa Gran Canaria, tercero en la clasificación y un habitual en la lucha. Tira de optimismo Puertas, que describe "un equipo muy fuerte, que casi todos los años pelea por la Liga, con jugadoras muy buenas", pero al que "ya en casa ganamos de uno". 26-25 fue el resultado, con cinco tantos de la fuengiroleña y tres de Nuria Benzal, quien agradece ese mencionado contraste de juventud y veteranía. "Igual que a ellos les ha venido bien la experiencia, el saber estar, a mí me viene muy bien este tipo de juventud. Es un equipo con mucha garra, con ganas, no damos por perdido un balón. ¡Este sábado casi se matan por una pelota!", exclama entre risas, mientras procesa en su cabeza, "aunque no puedo decirlo", bromea, el plan trazado para tumbar en primera ronda al cuadro insular.