Sin gol no hay 'party'

El Marbella no pudo con el Mérida en el Estadio Romano. No salieron las cosas. El equipo intentó de muchas formas alcanzar el gol pero siempre hubo un pero en los últimos metros. Los emeritenses necesitaron sólo medir muy bien en el balón parado para derrocar a un Marbella que llegaba con una racha muy positiva de encuentros sin perder. Desde principios de diciembre, ante el Villanovense (3-1), los pupilos de Mehdi Nafti no caían. Aquel día dolió la derrota, la de ayer también.

El equipo rompe así su dinámica con ocho jornadas consecutivas sin perder y consuma su primer tropiezo en 2017. El encuentro sí permitió ver el debut del central Tiri, que aún no había tenido minutos con el equipo y también volvió a saltar al campo en los últimos minutos Ze Turbo.

Kike Márquez fue el jugador que más lo intentó pero estuvo negado de cara a gol

El primer tiempo fue para los blanquillos que gozaron de tres ocasiones muy claras de gol para abrir el marcador pero que acabó yéndose al descanso con un desfavorable 2-0 en el marcador. El balón parado demolió las aspiraciones marbellíes. El enemigo fue un ex jugador del club. El central Paco Aguza se alzaría sobre el resto para hacer un doblete que, a la larga, dejaría sentenciado el choque.

En el segundo tiempo, los marbellíes se volcaron, pero el Mérida cerró muy bien el partido y no hizo concesiones. En el minuto 90, con todo ya decidido, remató el resultado con el tercer tanto, tras un saque de esquina en el que David Álvarez terminaría de aprovecharse de esa muela picada que es el balón parado para el equipo de Mehdi Nafti.

La primera oportunidad para el Marbella la tuvo en sus botas Goti, pero cruzó demasiado su remate desde el área pequeña y se le se marchó desviado ante la mirada de Mandaluniz. Poco después, una acción individual de Kike Márquez la resolvió con un disparo que sacaría el meta rival con suma destreza. Sería preludio del 1-0.

En el minuto 18 llegó el primer gol con una falta que sacó Rico y que terminó introduciendo en la portería en el segundo palo Paco Aguza. El choque se complicaba para los intereses del Marbella, pero los blanquillos reaccionarían con un Kike Márquez muy activo que pudo empatar con un disparo que rozó la red.

No tenía fortuna el Marbella en sus ocasiones y fue el Mérida el que volvió a golpear llegando al descanso con otra falta sacada por Rico y rematada por Paco Aguza. Combinación ganadora y 2-0.

La segunda parte fue de dominio de los de Mehdi Nafti, que pusieron cerco a la portería del Mérida, pero que no fue capaz de crear oportunidades de gol. El equipo se volcó, pero no llegó ese tanto que habría apretado el marcador y dado opciones.

El Mérida estuvo muy firme en defensa y buscó los contragolpes, aunque el marcador lo cerró ya en el minuto 90, de nuevo a balón parado, cuando David Álvarez remató un saque de esquina. Los extremeños llevan tres victorias seguidas y la jornada anterior habían ganado en Cartagena, con lo que se presentan ya como candidatos claros a las posiciones de ascenso.

Duro castigo para el equipo marbellí, que sufrió excesivo castigo, pero que buscará levantarse y seguir firme en el Municipal el próximo fin de semana ante el Lorca.