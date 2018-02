Otra goleada para reafirmarse

Otra más. Otra goleada de un Marbella que va a más cada jornada, que suma ya seis sin perder y que está a uno del liderato y abre la brecha con el quinto puesto a seis puntos -que les deja fuera del play off de ascenso-. Otra muestra más de madurez, de personalidad y de pegada. Y es que los blanquillos tumbaron a un rival siempre complicado como el Granada B.

Fue un partido distinto a los últimos, más táctico y con menos ocasiones. Ante eso: pegada. Y además, portería a cero tras cuatro jornadas sin conseguirlo. El filial granadino llegaba al Municipal con tres victorias seguidas que habían vuelto a impulsar al equipo. Pese a ello, frenazo.

El marcador lo abría pronto el capitán Javi Añón, tras recoger uno de los varios rechaces después de que Indiano golpeara a portería una falta directa. Solo 13 minutos y el equipo tomaba ventaja, mientras se mostraba muy firme en defensa sin dar concesiones al rival.

Las pocas ocasiones también se plasmaron en el Granada B. Lo más peligroso, un disparo de David Grande que pegó en un defensa y se fue desviado. Poco más inquietó el equipo visitante, no porque no lo intentara, sino porque el Marbella no se lo permitió.

El choque quedó encarrilado antes del descanso con un pase perfecto de Indiano para que Corpas corriera por la banda derecha. Su envío al área lo cazó Francis Ferrón para poner el 2-0 y dejar muy herido al Granada B.

El filial rojiblanco intentó reaccionar tras el descanso, introduciendo dos cambios, pero no lo consiguió. En el inicio de la segunda parte hubo constantes interrupciones del juego por lesiones. Primero la de Francis Ferrón, que tuvo que ser sustituido, después la del árbitro, que incluso pareció que no podría seguir, aunque se recuperó; y más tarde la de Luis Rioja, que también tuvo que abandonar el campo.

Así, se había consumido casi la primera hora de partido como muy poco juego, algo que beneficiaba al Marbella que, cuando el choque volvió a coger ritmo, se mostró con ganas de hacer el tercero y lo consiguió en el 76' por medio de Juanfran. Fue la sentencia. El Granada B lo intentó pero los locales no dejaron . Los últimos minitos sirvieron para ver el debut de Álex Bernal.