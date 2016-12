Dos goles del malaguista Bonilla guían a Andalucía

Andalucía comenzó con buen pie el Campeonato Nacional de selecciones autonómicas sub 16 y sub 18 que se disputa en Alzira y lo hizo ante la selección valenciana con un empate a cero en cadetes y una victoria 1-2 en juveniles que sitúan a los verdiblancos con cuatro puntos en la clasificación. En ambos combinados brillan por su presencia los jugadores de equipos de Málaga. Hay ocho en la sub 16 y siete en la sub 18.

Los primeros en comparecer fueron los andaluces sub 16 de Alfonso Salado en un partido igualado que cualquiera pudo ganar y que tuvo en la solidez de Lolo en la portería, Ismael y Marcos en la pareja de centrales y la movilidad de Roberto en ataque, la principal inspiración en los 80 minutos.

En la sub 18 el gran protagonista fue José Bonilla. El cordobés, fichado por el Málaga esta temporada, marcó los dos goles en el triunfo, en los minuto 8 y 79. Se había adelantado Valencia en el minuto 6.

Para hoy quedan los dos partidos ante Castilla León. A las 10:00 horas jugará la sub 16 y a las 12:15, la sub 18, que si gana se asegurará ser primera.