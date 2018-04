Una gran prueba de fuego

El Metropolitano propone hoy una prueba de fuego para el Atlético de Madrid y el Betis, enfrentados en la zona alta de la tabla en un duelo clave para sus objetivos, los dos centrados en una victoria para reafirmar su viaje a la segunda plaza y a Europa, respectivamente.

Un choque de estilos, desde la diferente forma de entender el juego de ambos entrenadores, Diego Simeone y Quique Setién, y de rachas: las diez victorias consecutivas en casa del conjunto rojiblanco, las diez sin un solo gol en contra, y los seis partidos seguidos ganados en la Liga del bloque verdiblanco.

Aún sin Diego Costa, baja por tercer encuentro consecutivo por una lesión los isquiotibiales sufrida hace diez días, y sin Filipe Luis, al que aún le quedan tres semanas de baja por la fractura de peroné que sufrió el pasado 15 de marzo, Simeone recupera a Lucas Hernández, que será una de las previsibles novedades de la alineación del técnico argentino, que no probó nada en el entrenamiento ayer. No obstante, se intuyen más cambios en el once, como la vuelta de Gabi y Vitolo, suplentes en Anoeta y probablemente titulares hoy. En ese sentido, entre Thomas, Saúl Ñíguez, Koke y Correa están en juego dos posiciones en el medio del campo, dependiendo de si Simeone opta por descargar de minutos a Saúl, a Koke o a los dos. El primero ha sido titular los últimos trece duelos; el segundo, los veinte más recientes. Y los dos han tenido minutos en cada partido en los últimos 23 choques. En la defensa, además de Lucas Hernández y con Juanfran o Vrsaljko en el lateral derecho, ya está disponible José María Giménez. Por ahí podría dar descanso bien a Savic o bien a Godín, la pareja titular en el centro de la zaga los últimos seis encuentros. En la portería es indiscutible Oblak. Como también lo es arriba Griezmann, que estará acompañado por Fernando Torres o Gameiro.

Enfrente, un Betis que vive su mejor momento de la temporada en un duelo trascendental para sus aspiraciones de regresar a Europa, y con la ilusión de batir su récord histórico de victorias seguidas en Primera, que lograría si encadena su séptimo triunfo tras una espectacular recta final de Liga. Para este compromiso de enjundia no se prevén muchos cambios en el once de Setién, a expensas de ver qué ocurre con Guardado, tocado. El cántabro recupera a Javi García, que, tras su sanción, podría volver a la titularidad, como Loren (6 tantos desde su debut en febrero) después de que descansara la pasada jornada ante Las Palmas (1-0), si bien pierde a su otro goleador, Sergio León, es baja por cinco amarillas. Así, los verdiblancos presentarán ante los colchoneros un once de garantías para acabar con la racha del Atlético en su feudo.