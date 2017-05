Es la hora del triatlón

EL triatlón está de moda. Es un deporte que lo componen tres especialidades deportivas diferentes, a cual más exigente: la natación en aguas abiertas, ya sea en el mar o en lagos o pantanos, el ciclismo en carretera y carrera a pie. Y no son por casualidad. Cada una de ellas usa grupos musculares diferentes y, en algunos casos, antagónicos desde el punto de vista biomecánico, lo que le da, sin duda, un plus de dificultad.Los triatletas tienden a poseer una muy buena forma física, por lo que muchos atletas amateurs escogen el triatlón específicamente para obtener los múltiples beneficios que ofrece a la salud. Dado que las tres disciplinas son deportes de resistencia, casi la totalidad del entrenamiento para este deporte es aeróbico, de gran poderío cardiovascular.

Además, los triatletas deben prepararse para tres disciplinas diferentes, con lo que se obtiene un mayor equilibrio de toda la musculatura del cuerpo. En comparación con un ciclista, que entrena fundamentalmente las piernas, un triatleta desarrolla una musculatura firme en las piernas por el ciclismo y la carrera a pie, y además desarrolla buena musculatura en la parte superior, es decir, brazos, pecho y espalda, debido a la natación. También es un deporte que no cae en la monotonía, ya que se realizan tres tipos de ejercicios, que además incluyen la resistencia mental que muchos triatletas tienen que preparar para resistir el cambio de la bicicleta a la carrera a pie, el cual produce un resentimiento muscular en las piernas, además de la concentración que demandan los triatlones de distancias largas. No debemos olvidar el trabajo de fortalecimiento muscular, lo que los entendidos llaman CORE. Sin fortalecer la musculatura abdominal, lumbar, glútea y pélvica, el rendimiento deportivo estará muy por debajo de lo deseado y las temidas lesiones nos harán compañía con frecuencia.

Es deporte olímpico desde el año 2006, y como en otras disciplinas, contamos con campeones del mundo como Gómez Noya, o atletas de clase excepcional como Fernando Alarza o Mario Mola que son líderes del Mundial tras su reciente victoria en Yokohama.

Distancias en el triatlónNo todos los triatlones son iguales. Hay diferentes modalidades que hacen que sea una disciplina muy versátil, desde en novato que quiere ponerse a prueba y usa una prueba corta, hasta los más resistentes y experimentados corredores que hacen la prueba más dura, el ironman o triatlón de resistencia.

-Modalidad Sprint: consiste en nadar 750 m, distancia para bicicleta de 20 km y 5 km de carrera a pie. Ésta es una disciplina al alcance de cualquier atleta popular porque su finalización es prácticamente segura, lo que nos dará moral para poder encarar retos de mayor duración y complejidad.

-Modalidad olímpica: natación durante 1.5 km, bicicleta durante 40 km y, en último lugar, 10 km de carrera a pie. Aquí las cosas ya se empiezan a poner interesantes puesto que la distancia a nadar requiere la regularidad del entreno, y lo mismo ocurre con la bici y la carrera. La fuerza mental empieza a ser determinante aquí.

-Modalidad Triatlón B (1,9 kms - 90 kms - 21 kms): esta competición es la mitad del tan conocido Ironman que más adelante veremos. Es la menor de las pruebas catalogadas como "larga distancia". En esta modalidad y en otras de más larga duración, el drafting( colocarse a rueda del corredor que va delante en la prueba de ciclismo o bien ir en pelotón) no suele estar permitido, ya que en este tipo de pruebas se busca el esfuerzo individual en cada uno de los sectores, dejando atrás cualquier tipo de táctica de carrera. Esto hace que la prueba de bicicleta sea muy dura ya que no se saca ventaja de una menor resistencia al aire como ocurre cuando se va a rueda. Aunque no dejan de ser competiciones, y además muy disputadas en los puestos de cabeza, las pruebas de larga distancia, de la que esta modalidad es la menor, pasan a ser pruebas de superación personal. Con ello nos referimos a que cada competidor deberá regular su ritmo bien para obtener el mejor registro posible en meta o simplemente para poder terminar. Este tipo de pruebas requieren una preparación específica y una correcta adaptación al volumen de entrenamiento.

-Modalidad Triatlón C (4 kms - 120kms - 30kms): distancia intermedia entre el Ironman y el Triatlón B, no es muy común pero no es raro encontrar este tipo de distancias en el calendario. Se puede optar por hacerla como paso intermedio antes de intentar un Ironman o para aquellos que gozan de un buen nivel de entrenamiento, como prueba test, siempre y cuando haya tiempo suficiente de recuperación entre las pruebas.

-Modalidad de resistencia o distancia Ironman: 3.8 km nadando, 180 km en bicicleta y en último lugar, una maratón, 42 km. Esta prueba se popularizó en Hawai a finales de los 70, como medio para ver qué disciplina deportiva era la que congregaba a los atletas más resistentes, si la natación, el ciclismo o la carrera a pie. Hoy día, se ha extendido esta práctica a varias ciudades que se han convertido en la referencia para esta disciplina. Entre las más conocidas, la de Niza, Frankfurt o la de Lanzarote.Hay otra modalidad, pero con mucha menor aceptación, debido a lo desproporcionado de las distancias a recorrer en las tres disciplinas, es el UltraMan, donde los parámetros y las distancias son para extraterrestres prácticamente, por lo que ni siquiera me detengo en especificar su contenido. No están alcance de cualquiera ni siquiera de grandes atletas.

¿Cómo se empieza?La mayoría de las personas que se enganchan a este deporte de los deportes, suelen comenzar haciendo duatlones que constan de carrera a pie y ciclismo. Esto es duro de por sí, ya que la posición que adaptamos en la bicicleta así como los grupos musculares que se usan, tienen poco que ver con los de la carrera a pie. La transición entre una disciplina y otra es dura, hasta que los nuevos músculos solicitados para la carrera, comiencen a calentarse.

Una vez que ya se haya adquirido cierto nivel y continuidad en el entrenamiento, se puede plantear el salto a la tercera disciplina, la natación, que a mi juicio, es la más compleja debido a su dificultad técnica, y en la que el gesto técnico correcto es muy difícil de adquirir si empiezas a practicar la natación tarde. Debemos entrenar las tres disciplinas todas las semanas para poder tener un nivel de preparación adecuado para poder afrontar las tres pruebas con garantías de éxito. Además, como en toda disciplina de resistencia, el cuidado de la dieta es fundamental para poder rendir de forma adecuada.