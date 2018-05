Fernando Estévez Martín (Capileira, Granada, 1979) llegó al Marbella el pasado verano con la certeza y confianza de que a base de trabajo se podían formar las bases de un equipo competitivo. Para su sorpresa -y la de todos-, su gestión y el puzle tan asimétrico que resultó su plantilla, el conjunto blanquillo despuntó durante 38 jornadas coqueteando con gigantes en la categoría, económicamente hablando. El granadino habla con sapiencia, relajado y seguro de su labor.

-¿Cómo llega el equipo a este momento de la temporada?

-Bien, con confianza. Creo que habíamos puesto el listón bastante alto, ya que nos veíamos con posibilidades de ser primeros. Aunque ya sabéis que no somos uno de los presupuestos más altos de la categoría, pero sí es verdad que por derecho propio nos hemos sentido con el derecho a pelear por ello. No te voy a negar que hay cierta sensación de intranquilidad por no haber sido primeros. Eso dice mucho de la ambición que hay en el equipo, pero no es menos cierto que hemos quedado segundos y es un puesto muy digno. Afrontamos los play off sabiendo que tenemos una gran oportunidad. Los jugadores nos van a dar muchas alegrías en esta fase de ascenso.

-A principios de temporada apuntaba a la salvación y a sentar las bases para un segunda año y mire cómo estamos...

-Había que ser consecuentes. Teníamos que marcar un objetivo consecuente con el presupuesto. No era elevado y no estaba entre los diez más altos de la categoría. Por eso el objetivo desde fuera no debía ser otro que la salvación. A medida que íbamos configurando el equipo e íbamos viendo que encajaban bien las piezas, creamos la ilusión de que podíamos tener un equipo competitivo que pudiera estar en media tabla para arriba. Todo esto se ha acelerado, el equipo iba sacando los resultados y ganaba confianza y al final, lo que tardas dos o tres años en crear, lo hemos hecho en seis meses. Tenemos un equipo muy, muy competitivo, muy, muy sólido y con humildad aspiramos a todo en este play off.

-¿Qué le está pidiendo a sus jugadores estos días?

-Sencillo. Que no miren más allá del siguiente partido y que sigamos con la misma rutina que durante toda la temporada. Que vivan este premio. Ahora cambiamos pocas cosas, toca seguir creyendo en lo que hacemos y estar centrados.

-¿Qué es lo que se ha hecho para que el equipo sea tan competitivo tras tantos cambios?

-En el fútbol no hay recetas mágicas. Es evidente que hay un trabajo que muchas veces se ve a medio o largo plazo. En este caso, todo empieza con una conversación con Jorge [Rodríguez, director deportivo] y una puesta en común de qué tipo de jugador queríamos. Uno que conociéramos bien, que conociera la categoría, que tuviera hambre y ambición... Ahí es donde empieza el éxito, en esas horas muertas en las que muchas veces se materializa un fichaje pero detrás hay horas y horas de visualización de vídeos y conversaciones con otros entrenadores. Obviamente es un trabajo de muchos años, conocemos bien ambos la categoría. Todo eso ha sido determinante para que tengamos un grupo sólido a nivel interno y que con humildad, hambre y trabajo se consiga todo esto en seis meses.

-Habla de estas pautas, pero es que la plantilla ha respondido.

-El equipo es muy sólido, dentro y fuera. De cara al exterior ha sido poco permeable. Hemos sabido aceptar nuestras diferencias y hacernos fuertes desde dentro. Ha habido un trabajo de gestión de grupo importante. Hay que recordar que llevamos un año con muchas adversidades, de mucha chatarra alrededor del equipo y hemos sabido abstraernos de todo esto. El buen grupo de trabajo que tenemos ha sido muy importante para todo esto. Ernesto, Ramón, Padilla, José Mari... están un poco en la sombra pero están en sinergia conmigo. Tienen la misma culpa que yo de esto.

-Que el grupo sea casi en su totalidad español, ¿ayuda a que haya encajado tan bien?

-Mi primera condición cuando hablé con Jorge es que no teníamos que buscar fuera, lo que teníamos dentro. Conocíamos bien a los cuatro grupos de Segunda División B y eso era suficiente para armar un equipo competitivo. No necesitábamos traer a gente foránea, porque la barrera idiomática es importante. Por eso era una idea que teníamos clara desde el principio. Sobre todo para facilitar la adaptación de muchos de ellos. Además, el perfil de jugador que hemos seleccionado. Ahora tiene mucho mérito lo que estamos haciendo pero hay que recordar que Corpas venía de descender, que Javi venía pasando desapercibido, que Lolo venía de no jugar, que Luis Rioja no tuvo su mejor campaña... Son muchos ejemplos que le dan valor a lo que hemos hecho, los jugadores y nosotros.

-¿Qué esperan del Celta B?

-En primer lugar, un contexto que conocemos. He tenido la posibilidad de entrenar en el Grupo I, además de varios jugadores. Eso es algo que facilita las cosas. En segundo lugar, el rival, que sabemos de su filosofía. Ellos forman jugadores para hacerlos debutar con el primer equipo, de hecho algunos ya lo han hecho. Es un equipo que se caracteriza por tratar muy bien al balón, por ser un equipo intenso a nivel defensivo y que se maneja muy bien en las transiciones. Además, ellos con el objetivo de ascender, trajeron a jugadores foráneos. En definitiva, un buen equipo que nos los va a poner difícil.

-¿Algo que temer del Celta B?

-Me preocupa que tiene a jugadores desequilibrantes. Sobre todo los extremos y los dos delanteros. Son capaces de activarse muy rápido. La atención y la concentración deben ser máximas, porque el rival, en esos últimos metros, es muy rápido.

-¿Prefería a un filial o un equipo como el Cornellà?

-No tenía preferencias. Eso pertenece al azar, y el azar no lo podemos controlar. Lo que viene a partir de ahora, que tiene más que ver con la suerte que generas que con el azar, sí depende de nosotros. En eso vamos a estar centrados, en generar toda la suerte para poder ganar.

-Jugar la vuelta en casa les va a venir bien viendo a la afición.

-Ser segundos nos da esto. La gente está respondiendo y somos fuertes en casa. Al final es una ventaja jugarte la eliminatoria con los tuyos. Esperamos la misma afluencia de público, al menos la de estas últimas semanas, unos 4.000. Nuestra ilusión es que no quepa un alma, que puedan ser 6.000.

-¿Es más de amoldarse al rival o que se amolden a su equipo?

-Nosotros tenemos un modelo muy definido y somos fiel a él. Pero evidentemente tiene matices y dependen del rival. Siempre hacemos pequeñas modificaciones para ser mejor que el rival para potenciar nuestras fortalecezas o atacar las debilidades del rival. Es lo que venimos haciendo desde la primera jornada.

-Wilfred y Corpas son sus mejores armas...

-Son jugadores muy importantes. Pero también lo han sido Rioja, Añón, Indiano, Álex Bernal, Chus Hévia, Ferrón... Son jugadores que destacan porque el colectivo está funcionando. Ellos están al servicio del colectivo y tratan de aportar lo mejor para el equipo.

-¿Cómo afectó la situación del presidente, Alexander Grinberg?

-Todo el ruido que ha habido alrededor, a cualquier otro equipo le hubiera restado, pero éste es tan grande, que es capaz de abstraerse de todo eso y centrarse en lo deportivo. Este año teníamos claro que teníamos que ser un caja hermética.