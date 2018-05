"A ilusión no nos ganan"

Dani Aguilera, ala-pívot de Algarinejo (Granada) en su primera temporada vistiendo la elástica del UMA Antequera, realza el esfuerzo colectivo para conseguir una meritoria clasificación a la ronda final del play off de ascenso señaló la felicidad de avanzar de ronda en la fase de ascenso a la élite nacional. "Si me tengo que quedar con algo, me quedaría con el esfuerzo de todo el equipo, el compromiso y las ganas de ganar que teníamos todos", apuntó Aguilera antes de iniciar la última eliminatoria, ante el Betis, que comenzará mañana en tierras sevillanas. Dos equipos andaluces buscan desde este viernes 25 de mayo, a las 21:00 horas, acompañar al Jaén Paraíso Interior. Los duelos con los verdiblancos siempre son especiales y, por el momento, andan equilibrados. "La veo muy complicada. Ellos tienen jugadores muy experimentados en categorías superiores. La mayoría de nosotros no había jugado un play off. Una mitad había estado en Segunda y la otra no. Vamos a utilizar nuestras armas y juego y a ver si podemos. A ilusión no nos va a ganar nadie", matiza.