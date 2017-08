La ilusión es la mejor guía por Europa

Año nuevo, funciones nuevas. Eso debe pensar Sole López, nueva capitana del Rincón Fertilidad Málaga. Tras las retiradas de Pepa Moreno y Estefi Méndez, la malagueña tiene ante sí la oportunidad de ser la guía del equipo de su tierra. "No me lo esperaba, pero con la retirada de jugadoras veteranas he quedado yo. Asumo este papel con mucha ilusión y muchas ganas. Intento llegar a la medida de donde ha llegado el trabajo de Pepa Moreno, que va a ser difícil porque ella lo ha hecho muy bien, pero la tengo a mi lado, sé que me va a dar las pautas y los consejos para que el equipo esté bien y estemos muy a gusto", declara a los medios del club.

Sole López capitaneará un equipo que debutará en Europa. Por ello, la plantilla ha dado un vuelco con respecto a la del pasado curso, incorporando a jugadoras con experiencia en competiciones continentales. "Se afronta bien, en el poco contacto que hemos tenido creo que viene un grupo muy bueno, son chicas jóvenes con mucha calidad y experiencia y creo que lo afrontamos muy bien, iremos poco a poco adaptándonos unas a otras y conociéndonos más", asegura. La malagueña de 25 años sabe lo importante que puede llegar a ser la pretemporada con tantos cambios en el equipo. "Hay que empezar de cero, el mes de agosto es clave para conocernos todas, que sepamos la forma de juego, que nos adaptemos al modo de juego del club y poco a poco lo conseguiremos", destaca.

El crecimiento del equipo hace que las expectativas sean mayores. "No causa presión ninguna, sí es verdad que en los tres años que llevamos en División de Honor, cada año hemos ido a más, consiguiendo más objetivos hasta el último que fue meternos en Europa. Pero nada de presión, al revés, queremos volver a superarnos", concluye la capitana de un equipo que sueña despierto.