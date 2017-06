El 'in crescendo' de Isco

"Tanto hablar de Isco y mira el partidito que está haciendo...". Un mensaje al azar leído en una red social al descanso de la final de Cardiff. Después de aquello, ningún mensaje más. Isco es un jugador diferente, especial. Mimado por una parte, que es indulgente con sus taras e igual lo sobredimensiona, es también exigido con una lupa de excelencia continua que casi ningún futbolistas resistiría. Igual no gusta el arabesco, pero todo lo que hace Isco tiene un sentido, tiene maldad futbolística. En Málaga se le disfrutó por dos años, fue la lanzadera hacia la élite. Y llevó a un equipo a sus espaldas a la Champions y, al año siguiente, a semifinales virtuales.

No se pudo disfrutar más tiempo de un jugador top europeo en Málaga, ahora hay que contemplarle desde la distancia. Seguramente sea hoy más completo, domine algún registro más. Pero la esencia es la que se vio en La Rosaleda tantas tardes. Empezó la final con un punto de dudas, aunque fue el primero del Madrid que entendió que había que hacerse con el balón para frenar la gran salida de la Juventus. Con 1-0 para el Madrid erró en un control en la frontal del área. En la siguiente jugada, llegó el gol del empate italiano, espectacular Mandzukic. No cubrió bien el malagueño la zona por la que defendía ni apretó a Alex Sandro. Curioso, el brasileño es un jugador en el que se ha enfrentado con tres camisetas distintas. Con España ante Brasil en el Mundial sub 20 de 2011, con el Oporto cuando el equipo portugués quedó apeado por Málaga en 2013 y también ayer. Poco después, Isco puso un gran centro con la zurda en la cabeza de Cristiano, que erró el remate.

El impacto del malagueño en el segundo tiempo fue altísimo

El peso de Isco, que ha hecho un final de temporada espectacular y que se ganó por derecho la titularidad en Cardiff, fue gigante en la segunda mitad. Ayudó a domesticar a una Juventus que empezó asustando y se convirtió en un pelele ante el Madrid. El malagueño generó, regateó y merodeó el área. Disparó desviado ante Buffon, poco después era trabado tras un jugadón, ya con el 3-1 en el marcador. Era cambiado en el minuto 81 por Asensio, que sentenciaría en el descuento el partido.

"Ha sido una temporada de ensueño, hemos sacado lo mejor de cada jugador para conseguir este doblete. Feliz por la gente que ha venido, por el trabajo hecho, es un día inolvdable", decía tras el partido Isco, que en La Rosaleda celebraba la Liga embutido con unas calzonas con el 22 del Málaga con su Isco junior en brazos. Seguramente, la duda siempre estará sobre el malagueño en su carrera. El in crescendo de Cardiff, su impacto en que el Madrid se hiciera con el peso del encuentro, determina el rol de Isco en una selección mundial como el Madrid. Seguramente será Lopetegui el que le acabe dando las llaves de la española. Isco ('14, '16 y '17) empata a Champions con Hierro ('98, '00 y '02). Josemi ('05)completa el trío de malagueños que la poseen.