Una jornada con mucha acción

El central Rafa Navarro, el centrocampista ofensivo Yael Ballesteros y el extremo Miguelito ya lucen como nuevos jugadores del Marbella. Ayer fueron presentados en sociedad junto al director deportivo de la entidad, Jorge Rodriguez de Cózar y el presidente, Alexander Grinberg.

Miguelito llega ambicioso, aunque sabe de la importancia de no dejarse llevar por la emoción. "Hay equipo para estar arriba pero hay que ir partido a partido", a la vez que espera recuperar su mejor forma física y aportar para los de Fernando Estévez: "No he podido hacer la pretemporada como hubiera querido, pero cada día intento dar lo mejor de mí".

Rafa Navarro destacó el juego del equipo marbellí. "Es una propuesta de juego que me gusta y la intensidad que hay de todos en los entrenos, demuestra que hay competitividad sana y un equipo fuerte y unido", afirmó.

Yael Ballesteros sabe de la importancia de esta temporada para él, su primera experiencia fuera de la cantera del Atlético de Madrid. "Vengo para aprender y hacerme futbolista. Ahora se empieza a ver si vales o no vales", dijo tajantemente.

No fueron los únicos acontecimientos del día en el combinado de Marbella. Luis Rioja amplió su contrato con el club. El extremo vestirá la elástica marbellí hasta junio de 2019, un año más de lo que estaba firmado en su contrato previo.

Por otra parte, Alain Richard Ebwelle dejó de pertenecer a la disciplina del equipo. El extremo camerunés y el club acordaron la rescisión del contrato del jugador de manera amistosa. El camerunés llegó al Marbella en el pasado mercado de invierno y jugó un total de siete partidos.