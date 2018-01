¿Es justo que Federer juegue sólo de noche?

Las altísimas temperaturas que se suelen registrar en el Abierto de Australia hacen que los turnos nocturnos sean los más codiciados por los tenistas. Sin embargo, es un beneficio al alcance de pocos.

El interés del público, la televisión y los patrocinadores manda y los organizadores deciden poner casi siempre a los mismos jugadores (grandes estrellas o tenistas locales) en el prime time. Sucede en cada torneo y en cada semana de la temporada.

¿Pero genera esto una distorsión en la competición? No parece ser lo mismo llegar a la segunda semana de un Grand Slam habiendo superado batallas bajo un sol ardiente y temperaturas de 40 grados centígrados que jugando en una fresca noche en el estadio Rod Laver o en el Margaret Court. La igualdad de condiciones se puede resentir y en Australia se ha convertido en un tema de álgido debate.

Roger Federer, tal vez el principal abonado al turno nocturno de la Rod Laver, reconoció que pidió no jugar durante el día. "Debe haber como 60 muchachos pidiendo lo mismo. Y yo soy uno de ellos, sí", dijo el defensor del título. "Pero no tendría problemas en jugar durante el día", aclaró el suizo, quien recordó haber estado alguna vez en Dubai con 45 grados. "Sin duda ayuda más jugar ahora (por la noche) que en esas condiciones", agregó.

Mientras Federer jugó todos sus encuentros por la noche otras figuras como Novak Djokovic, ganador seis veces en Australia, tuvieron que luchar en las horas de más calor. El serbio disputó el jueves una batalla "brutal" y en "el límite" ante Gael Monfils, según su propia definición. La situación generó críticas en las redes sociales, lo que motivó al ex tenista estadounidense Andy Roddick, siempre muy activo en el Twitter, a defender a Federer. "No hagamos como si esto no fuera un negocio. Mientras más tiempo esté Roger en un evento, más miradas habrá en las pantallas, más patrocinadores..., así que sí, escucharán lo que las estrellas tengan para decir", escribió. "No podría decirles cuántas veces he jugado por la noche después de Andre (Agassi) o Pete (Sampras) en torneos en Estados Unidos. No es el mejor horario para la recuperación, pero no podía quejarme. Ellos hacen a los torneos, a las audiencias.... No es divertido comenzar a las 11 de la noche, pero es justo", afirmó.

El propio Rafael Nadal, que ha jugado con más frecuencia en el día que Federer, consideró absurda la discusión. "Teniendo un día libre en los Grands Slams, no creo que sea una gran diferencia. Llegas en las mismas condiciones que tu rival", dijo el español. , que sí se mostró crítico por no suspenderse la actividad a ciertas horas pese al calor extremo en Melbourne en los últimos días.