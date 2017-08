Las leyendas se despiden

Sus dobletes (5.000 y 10.000) mundiales en Moscú 2013 y Pekín 2015 y olímpicos en Londres 2012 y Río 2016 deberían haber bastado para blindar su figura, pero las sospechas en torno a los métodos empleados por su entrenador, Alberto Salazar, lo han puesto a menudo en el disparadero. Salazar no acompañará a su discípulo en Londres. Envuelto en la controversia, el técnico, ex corredor de maratón, se quedó en casa. No figura entre el personal acreditado.

Londres: cuando el terrorismo es un tema siempre

El temor constante a un atentado terrorista lleva presente en Londres desde hace muchos meses, pero la IAAF cree que no hay mejor lugar en el mundo para celebrar los Mundiales. "Yo, probablemente, no elegiría otro país para un gran evento", dijo el británico Sebastian Coe, actual presidente de la IAAF. "Tenemos la experiencia de organizar grandes eventos deportivos en una ciudad que siempre fue internacional y que siempre fue un objetivo". Coe sabe de lo que habla. Él fue el jefe del comité organizador de los Juegos de Londres 2012, cuando la metrópoli desplegó un sistema de seguridad que no se había visto hasta entonces. El Mundial de atletismo es el último gran evento deportivo que alberga Reino Unido en apenas unas semanas, después de la final de la Liga de Campeones de fútbol en Cardiff, Wimbledon y la Copa de mundo de críquet. Coe aseguró que el servicio que presta la Policía en Londres es "extraordinario". La atleta alemana Jackie Baumann, que competirá en 400 metros vallas, indicó: "Londres está en los titulares, pero ¿en qué lugar del mundo uno está a salvo? No me perdería los Mundiales por una cosa así".