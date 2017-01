Un líder que no es amado por los suyos

Nicolás Maquiavelo escribió en El Príncipe que "es más seguro ser temido que ser amado", y algo parecido es lo que vive hoy el Real Madrid, un líder de la Liga respetado por sus enemigos y poco querido por su hinchada. No hay partido en el que los espectadores del Santiago Bernabéu desaprovechen la oportunidad de exhibir reproches a sus futbolistas. Tampoco ahora, cuando viaja con viento a favor y una ventaja de cuatro puntos, con un partido menos, sobre Barcelona y Sevilla, lo que en estos momentos lo convierte en el indiscutible favorito para ganar el campeonato.

El partido del domingo fue la prueba de lo que se ha convertido en una hinchada capaz de llevar su sentido crítico hasta el límite. En los días previos, jugadores como Sergio Ramos o Lucas Vázquez participaron en una campaña para pedir el apoyo de su afición, conscientes del desamor acumulado, pero ésta no tuvo el efecto deseado. La eliminación copera contra el Celta aún no había sido digerida.

Así, durante el encuentro frente a la Real Sociedad, jugadores como Karim Benzema o Danilo fueron abucheados en cada intervención. Y durante unos instantes, también Cristiano Ronaldo, lo que provocó el visible disgusto del portugués. Las imágenes fueron elocuentes y captaron el momento en el que la máxima estrella madridista insultaba en dos ocasiones a los hinchas de su propio club. Lógicamente, fue antes de que el delantero facilitara el triunfo de su equipo por 3-0 ante la Real Sociedad con un gol y antes con un pase a Kovacic.

La hinchada blanca acudió al Santiago Bernabéu consciente de la posibilidad de asestar un profundo golpe a la Liga tras conocer el empate del Barcelona y la derrota del Sevilla, sus dos principales rivales en la pelea por el título, pero ni aun así pudieron los futbolistas disfrutar de una jornada de aliento por parte de la grada. Cabe insistir en los rescoldos de la eliminación copera sufrida en el transcurso de la semana con el Celta, que dejaba ya como algo imposible el soñado triplete del que habló Zidane.

"Nada ni nadie va a cambiar a la afición del Real Madrid, que lleva décadas siguiendo la misma hoja de ruta. Anima cuando quiere y silba cuando le viene en gana. Así es y será toda la vida", afirmó ayer el diario Marca. Cristiano Ronaldo, reconocido hace sólo unas semanas con los galardones de The Best y el Balón de Oro al mejor jugador del año 2016, no entiende nada. Así se deduce de sus gestos a la grada cuando escucha los reproches.

Tras el partido, sin embargo, no hubo quejas de los jugadores blancos, sino más bien al contrario, en una estrategia aparentemente consensuada para mitigar el daño. "Hay que agradecer al Bernabéu. A veces nos molestan algunos pitos, pero hoy han estado muy bien y todos juntos hemos conseguido algo importante. Doy las gracias a la afición", dijo Zinedine Zidane.

"Hoy la afición ha estado muy bien", declaró por su parte Mateo Kovacic, mientras que el guardameta costarricense Keylor Navas señaló: "La afición hoy vino a apoyar. En momentos del partido complicados, se levantaban de sus asientos y gritaban para bien, y eso se lo agradecemos porque nos ayuda bastante".

Al menos, el Real Madrid tiene los resultados de su parte, una buena forma de ganar tiempo para a partir de ahí intentar reconstruir su relación de afecto con el Santiago Bernabéu. Es una forma extraña de ser líder, pero en clubes del calibre del Real Madrid ser primero no parece ya suficiente. Se exige ganar todo.