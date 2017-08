La lluvia detiene a Menéndez

Avanzaba con paso firme Adrián Menéndez cuando la lluvía decidió echarle el freno. No acusó el tenista malagueño el vértigo que supone jugar por primera vez un grande como el US Open. En la hora y 28 minutos que estuvo sobre la pista se mostró como un martillo pilón y cuando la organización decidió que el choque debía suspenderse momentáneamente, el marbellí ya había tenido tiempo para abrir trecho con Patrick Kypson. Cerca de las diez de la noche, se confirmó que el partido se reanudará hoy, aunque con horario sin concretar al cierre de esta edición.

Aunque el marcador no lo reflejara (6-4), no tuvo muchas dificultades en la primera manga para Menéndez. La joven promesa yanqui perdió su saque desde principio del set y fue a remolque hasta el final del malagueño, que se mostró infranqueable con su servicio. Aunque sea novel en estas lides, su experiencia con la raqueta vale peso en oro en estrenos de este calado.

El segundo parcial también corría a su favor cuando la lluvia hizo acto de presencia. Con 4-3 a favor y 15-15 en un juego donde sacaba, el marbellí ya había vuelto a romper a su rival y se disponía a darle el estoque definitivo para adjudicarse un segundo set que encarrilaba de manera considerable la que sería su primera victoria en un grand slam.

Tendrá que esperar a hoy, donde no debe afectarle el parón. Sobre el papel y como demostró es netamente superior tenísticamente a un Kypson al que ya venció el también malagueño Alejandro Davidovich en Wimbledon.

En caso de triunfo esperaría en el siguiente escalón del cuadro el suizo Henri Laaksonen o el argentino Juan Martín del Potro, que no pudieron jugar ayer.