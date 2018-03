La lluvia retrasa para hoy el partido de Davidovich

En la concentración de estas dos semanas de Alejandro Davidovich en Portugal para jugar dos Futures está siendo protagonista la lluvia. Hizo acto de presencia en el de Loule y también estos días en Quinta Do Lago. De hecho, el malagueño ayer no pudo disputar su encuentro de semifinales porque las condiciones meteorológicas lo impidieron. Intentó la organización retrasar los partidos todo lo posible, pero el mal tiempo no amainó.

Está previsto que el tenista de La Cala del Moral dispute su choque ante el irlandés Peter Bothwell esta mañana a las 11:00 en la pista dos. Una hora antes, en la uno, se enfrentarán por el otro billete al encuentro por el título el austríaco Maximilian Neuchrist y el español Roberto Ortega-Olmedo. No afectaron los parones hasta ahora a Davidovich, que hoy buscará la primera final de la temporada.