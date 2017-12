Más loa para Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo fue distinguido por quinta vez con el premio Globe Soccer al mejor jugador del año 2017, y la Liga fue galardonada como el mejor campeonato del mundo en el complejo Madinat Jumeirah de Dubái, en Emiratos Árabes. Aspiraban también al galardón individual su compañero Sergio Ramos, Leo Messi (Barcelona), Gianluigi Buffon y Paulo Dybala (Juventus) y Neymar y Kylian Mbappe (PSG).

El delantero portugués, que recibió el pasado día 7 junto a la torre Eiffel su quinto Balón de Oro igualando así a Messi, ganó la pasada temporada cinco títulos con el Real Madrid, entre ellos la Liga y la Champions League, de la que fue máximo goleador con diez tantos a partir de los cuartos de final.

"Estoy muy feliz. Gracias a mi equipo y a mis compañeros del Real Madrid. Espero que podamos hacer lo mismo el año que viene", aseguró Ronaldo en el vídeo que se emitió en la sala.

El Real Madrid, que competía con el Mónaco y el Manchester United, fue proclamado mejor equipo de 2017, galardón que recibe por tercera vez (también en 2014 y 2016) y, en consecuencia, supera los dos del Barcelona (2011 y 2015) y establece un récord. Su técnico, Zinedine Zidane, subió a recibir el globo.

El equipo presidido por Florentino Pérez ha cuajado el mejor año de su historia al conquistar cinco títulos: Champions League, LaLiga, Supercopa de Europa, Supercopa de España y, recientemente, el Mundial de Clubes.

Pocos minutos después, Zidane regresó al escenario para recibir el trofeo el mejor entrenador del año, compitiendo con los italianos Antonio Conte (Chelsea) y Massimiliano Allegri (Juventus) y el portugués José Mourinho, que ganó la Europa League con el Manchester United.

El presidente de la Liga, Javier Tebas, recibió, de manos del técnico italiano Fabio Capello, el trofeo a la mejor liga del mundo. "Este premio es de todos los clubes y jugadores españoles", dijo el dirigente español.

El trofeo a la carrera deportiva fue otorgado al central español Carles Pujol (Barcelona), que competía con el italiano Alessandro del Piero. "He sido muy feliz porque durante 20 años he hecho lo que más me gusta. El fútbol me lo ha dado todo y ahora quiero devolverle a la sociedad todo lo que me ha dado", comentó el ex jugador azulgrana.

El premio a la trayectoria como entrenador fue para el italiano Marcelo Lippi, que recibió el trofeo de manos de Francesco Totti, que a su vez fue distinguido con el trofeo a la carrera deportiva de un jugador. El alemán Felix Brych fue elegido mejor árbitro, el portugués Jorge Mendes, mejor agente; el español Ferrán Soriano, director del Manchester City, mejor dirigente de club; Vadim Vasilyev (Mónaco) mejor ejecutivo, el argentino Héctor Cúper, mejor seleccionador árabe (Egipto) y la selección de Arabia Saudí mejor equipo árabe.