"Todos los madridistas éramos del Málaga", dice Míchel

El que hoy es entrenador del Málaga fue un gran amigo de Juanito. Por eso estuvo en la ofrenda floral de Fuengirola el pasado jueves, por eso acude a cada acto que puede. Lo lleva muy dentro Míchel, a quien da gusto escuchar cuando se refiere al eterno 7, quien le ganó para la causa blanquiazul muchos años antes de su fichaje para el banquillo. "Yo tenía una relación con él muy buena. No sólo personal, de críos en el Real Madrid él formaba parte de ese grupo de 6 o 7 que te apadrina. Yo creo que Juan transmitía pasión por el fútbol y hacía una labor social increíble. Todos los madridistas éramos un poco del Málaga, igual que también un poco del Betis por Gordillo. Eso trasciende lo deportivo", rescata el preparador madrileño.

Míchel asegura tener un recuerdo muy vívido, y que no hacía falta compartir muchas horas a su lado para entender su bonhomía: "Desafortunadamente, Juan agrandó su leyenda con su fallecimiento, pero era una persona así, tal y como la veíamos".

En la retina quedan muchísimas anécdotas. Un cántico inmortal como el "illa, illa, illa, Juanito maravilla". Ese espíritu de Juanito que el Bernabéu invoca para las grandes noches y el célebre "noventa minuti in Bernabéu son molto longo". "Sin ser de allí, rápidamente se inmortalizó con eso. Y es que Juan era muy pasional, incluso para equivocarse. El mayor enemigo de él era él mismo. En eso está lo bueno. Me parecía un buen tío incluso en los errores, porque sólo se perjudicaba a sí mismo, no hacía cosas extrañas contra los demás", abrocha el entrenador del Málaga a horas antes de que se llegue al XXV aniversario de un mito del fútbol con el que entabló una gran amistad.