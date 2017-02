La madurez de Borja Vivas

La exigencia de un campeón es lo que tiene. Borja Vivas conquistó la medalla de plata en el Campeonato de España de pista cubierta celebrado en Salamanca con un lanzamiento de 20.26 metros. Volvió a caer a manos de Carlos Tobalina, con el que mantiene un duelo de los que marcan generaciones. Sólo ocho centímetros le separaron del oro, por lo que su sensación es de haberse "escapado" una oportunidad. A pesar de lo que pueda parecer, las similitudes con 2016 con inexistentes.

En Madrid, el del Club Atletismo Málaga sufrió un revés que le marcaría el resto de la fase en pista cubierta. "El año pasado puede que, como fue la primera vez que perdía así el título, me dejara tocado. La situación me había superado y no me veía con capacidad de respuesta. Pero en este me voy con la sensación de que se me ha escapado y tuve la oportunidad ahí", señala para Málaga Hoy. La clave en Salamanca estuvo en el arranque. Y es que su primer lanzamiento se le marchó fuera de la jaula, algo que le lastró en el resto de la competición: "Si no eran casi 21 metros era alrededor de 20.80 y me puse un poco más nervioso. No suelo hacer nulo, pero es que la bola se fue muy lejos".

Carlos Tobalina lanzó hasta los 20.32. Diferencia mínima que podría haber sido más de no ser por un tiro sobre los 21 metros que fue declarado nulo por poco. El cántabro se ha propuesto disputar la hegemonía de Borja Vivas alcanzando su pico de forma sobre los 30 años: "Todos entrenamos para ganar y él lo está haciendo muy bien, y creo que nos viene estupendamente. Intentaremos la revancha en el Campeonato de Europa. Nos quedan todavía muchas citas y aún ni hemos acabado la fase de pista cubierta".

Hay diferencias importantes. Precisamente el de la edad es el que destaca Borja Vivas, porque apenas es un año mayor que su contrincante (31 Tobalina, 32 él). No obstante, protagonizan un duelo que se asemeja al que el malagueño acabó ganando contra el histórico Manolo Martínez. En esta ocasión, quien emerge es el del FC Barcelona. A él le toca proteger su legado. "Él era más mayor y venía de la generación de oro, pero hay similitudes. Tobalina en los últimos años está cogiendo el pulso y tiene su similitud. Gané a Manolo en pista cubierta, ahora me ha ganado Tobalina a mí y parece que la historia va por el mismo camino, aunque intentaré que esto siga de una mejor manera para mí", apunta sobre un mano a mano que lo único que consigue es alimentar su hambre de medallas: "Si bien antes se veía más cerca la retirada, aunque sea llegando a mi vejez deportiva, puede que este duelo saque mi orgullo y haga que uno tenga un aliciente para seguir adelante. Parece que hay aire fresco en esta nueva generación y eso es muy importante para este deporte".

Con dos Juegos Olímpicos a sus espaldas y esa nueva motivación, Borja mira a una temporada donde continúan las fechas importantes. Del 3 al 5 de marzo estará en Belgrado (Serbia) en el Europeo de pista cubierta. Para preparar la cita, este viernes tiene por delante un Meeting en Madrid. Lugar donde pone muchas esperanzas: "Hacer un buen lanzamiento allí es importantísimo para las sensaciones. Mejorar es mi esperanza, me veo bien. Mi mejor marca es 20.66 metros y si la puedo mejorar, pues qué mejor. Además, es otra oportunidad para lograr la mínima de 20.50 del Mundial, que es mejor quitársela ahora". Es, por tanto, una semana crucial en el devenir del curso para un Borja Vivas que vive ilusionado su madurez.