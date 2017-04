Los malagueños ya sonríen

Carlos Peralta y Carmen Balbuena fueron absolutos protagonistas en el arranque del Open de España Primavera que se disputa en Pontevedra. Campeón y subcampeona en los 200 metros mariposa, ni más ni menos, en una jornada donde se alcanzaron las primeras mínimas, de alta exigencia, para estar en julio en el Mundial de natación de Budapest.

Precisamente ese es el único pero que se puede poner Peralta, campeón de España con el sabor agridulce que deja no haber logrado el pasaporte para la capital húngara. La Real Federación Española de Natación se propuso subir la exigencia añadiendo una mínima para la prueba clasificatoria matinal, lo que ha permitido contemplar un ascenso del nivel y, a su vez, la caída de favoritos como el malagueño, que quedaba automáticamente eliminado del Mundial al firmar un registro matinal de 1:58.72 a más de un segundo de lo exigido (1:57.28).

Paula Ruiz fue sexta de su serie en los 800 metros libres, lejos del grupo de cabeza

Sin esa presión, el del Canoe acudió a la sesión vespertina de los 200 mariposa para llevarse el primer oro malagueño con superioridad sobre sus rivales. Así, Carlos Peralta completó su recorrido a la piscina del Complejo Deportivo Rías do Sur de Pontevedra con un registro de 1:57.55, por delante del mallorquín Joan Lluis Pons (1:59.13) y el madrileño Francisco Chacón (2:01.40). Final a la que, cabe decir, no pudo clasificarse el nadador del Real Club Mediterráneo Ramiro Tossone, con dificultades en su serie.

Al oro olímpico de Carlos Peralta se le añade la enorme noticia protagonizada por la jovencísima Carmen Balbuena. Con sólo 17 años, su progresión no parece tener techo. Ayer fue la primera de las mortales en los 200 mariposa para llevarse la medalla de plata por detrás de la omnipotente Mireia Belmonte, quien con sendas marcas de 2:09.22 y 2:08.17 consiguió su plaza para el Mundial de Budapest. La badalonesa no dio opciones con un ritmo machacón que le permitió cerrar la primera de sus dos pruebas del día con comodidad. Y cuatro segundos después (2:12.74), cuando la campeona olímpica empezaba a quitarse sus gafas, llegó la malagueña por delante en un grupo formado por Aina Hierro (2:13.14), bronce, y ni más ni menos que la veterana Érika Villaécija (2:13.87).

La malagueña del Sabadell se valió de un fuerte inicio a la estela de Mireia Belmonte para sacar ventaja a Hierro y ucraniana Anja Crevar, introducida en el grupo de cabeza en los primeros parciales hasta la remontada de Érika Villaécija, que terminó apretando la lucha por la plata y el bronce en los últimos metros.

La primera jornada en Pontevedra se encargaría de cerrarla la nadadora del Mairena Paula Ruiz, que da sus primeros pasos como sénior tras haber arrasado en la categoría júnior con el premio gordo del oro en el Mundial de aguas abiertas de 2016. Esa es su especialidad, no la piscina, y así lo mostró ayer en un día no demasiado afortunado para la costasoleña en los 800 metros libres donde apareció por la tarde, en la serie top, en la que Mireia Belmonte prosiguió su show particular y se clasificó en otra modalidad más para el Mundial de Budapest.

Desde la calle 1, Paula Ruiz quiso imponer un ritmo alto en el arranque en busca de sensaciones. Así fue en el primer parcial (30.05), donde llegó a ir tercera tras Jimena Pérez (29.85) y Mireia Belmonte (29.99). Sin embargo, la fondista malagueña fue perdiendo fuelle con el paso de los minutos hasta caer al sexto puesto de su serie, a casi diez segundos de las medallas. 8:48.14 fue su registro, lejano a su récord, conseguido en el Campeonato de Andalucía disputado en Inacua a principios de año, de 8:42.96.

En clave nacional, destaca que Jessica Vall batió el récord nacional de 100 metros braza. La nadadora barcelonesa de 28 años, que en la sesión matinal ya había logrado en su serie una marca de 1:07.52 que le daba el pasaporte para los mundiales de Budapest, volvió a lograr en la final de la especialidad una mínima mundialista que además suponía el nuevo récord nacional con una marca de 1:06.44.

Los tres destacados costasoleños vuelven hoy a la piscina. Peralta estará en los 100 metros mariposa (previa a las 10:04 y final a las 17:39), misma prueba que Balbuena (10:10 y 17:49), mientras Paula Ruiz estará en los 200 libres (10:27 y 18:27).