Una mascota y una máscara

La sorprendente reacción de la mascota del Schalke 04 y la máscara del delantero del Borussia Dortmund Aubameyang quedarán en la memoria del derbi disputado el pasado sábado en la Bundesliga y que acabó en empate (1-1).

Ex árbitros alemanes pidieron ayer que la mascota del Schalke, Erwin, o mejor dicho el hombre dentro del disfraz, Holger Becker, reciba una sanción por haber mostrado una tarjeta roja al colegiado Félix Zwayer al acabar el partido. En los instantes finales de duelo, disputado en la cancha de los azulones, los locales reclamaron en vano un penalti por una mano de Bartra. Así, el antiguo colegiado Thorsten Kinhoefer dijo en declaraciones al diario Bild que no podía ser que "la mascota expusiese así al árbitro, delante de todo el mundo", mientras que otro ex juez, Peter Gagelmann, sugirió que la Federación Alemana de Fútbol (DFB) investigue el caso.

Aubameyang, por su parte, volvió a ponerse una máscara tras marcar el primer gol del partido. Después de lucir como Batman y el Hombre Araña, el gabonés escogió una máscara de una campaña publicitaria de su patrocinador personal Nike. Al director deportivo del Dortmund, Hans Joachim Watzke, no le gustó del todo. "Vamos a hablar de esto. Y le será más difícil hacerlo", aseguró. Pero el técnico Thomas Tuchel salió en defensa del jugador y el propio Aubameyang insistió en Instagram que no era señal de arrogancia: "¿Arrogante yo? Vamos, chicos, ¡¡ésta es mi forma de vida!! Éste es mi mundo. Soy como un niño que disfruta de jugar al fútbol (siento el resultado), pero seguiremos adelante". Los hinchas del Schalke al menos celebraron el empate gracias a Thilo Kehrer, que no pudo reprimir una mofa sobre Aubameyang: "No necesito una máscara. No tengo que ocultar la cara".