El mejor Francis Alonso

El malagueño Francis Alonso sigue escribiendo páginas bonitas en su trayectoria en la NCAA. La semana pasada firmó su mejor actuación numérica en la competición baloncestística universitaria, con 26 puntos. No anduvo lejos la pasada madrugada, en una importante victoria de su equipo, Greensboro, en la pista de East Tennessee State (79-83). Firmó 24 puntos, con 3/5 en triples, 4/5 en tiros de dos y 7/8 en tiros libres, en 32 minutos en pista. Sostuvo a su equipo en una gran primera mitad (15 puntos) y después ofreció puntos de calidad para igualar en el liderato de su conferencia, la Southern Conference.

Alonso sumó su tercer partido consecutivo por encima de 20 puntos y ayudó a igualar el mejor arranque histórico de su equipo (13-5 en el total de la temporada), con 4-1 en los partidos de conferencia, los que cuentan para intentar acceder a la March Madness, algo que no ven imposible en el equipo del malagueño.

Francis Alonso atendió a Málaga Hoy mientras se desplazaba desde Johnson City a Lexington, donde Greensboro juega hoy un nuevo partido, ante Virginia Military Institute. El exterior malagueño dic estar "muy contento por todo el trabajo que estamos haciendo, por el gran comienzo. Con 13-5 en general hemos empatado el mejor comienzo de la historia de esta universidad. Pero, como hemos hablado en los entrenamientos, no nos encontramos con un techo, un punto límite de decir hasta aquí hemos llegado y echar el freno. Tenemos que seguir en la línea de las tres últimas victorias. Estamos liderando nuestra liga. Han sido unas grandes victorias, pero este trabajo en la pista en los partidos es por los entrenamientos, estamos entrenando muy duro, también el cuerpo técnico es clave. Cuando el partido está muy apretado hace que tengamos una confianza y que nunca nos separemos en finales", relata Alonso.

Aunque el exterior formado durante más de una década en Los Guindos reparte méritos, asume su responsabilidad: "Personalmente, sé que estoy teniendo buenos partidos, pero mi objetivo es ganar partidos. Este verano con la selección española he pensado mucho y he sentido que hacer buenos partidos personales pero no ganar no vale para nada. Ahora mismo lo que más me importa es ganar y ayudar al equipo en todos los niveles que pueda". Es el máximo anotador de su equipo, con 14 de media por encuentro.