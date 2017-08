"Se merece un adiós a lo grande"

El día después, asimilada la noticia, el recuerdo de la figura de Ángel Nieto, fallecido el pasado jueves a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico producido por un accidente, se engrandeció. Muchos quisieron recordar al malogrado ex piloto, y en cualquier punto de la geografía se encontraron muestras de dolor y de reconocimiento para el zamorano.

Muchas de esas muestras de cariño llegaron desde Brno, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de la República Checa. El nombre de Ángel Nieto está en boca de todos recordando al 12+1 veces campeón del mundo. Es el caso de Jorge Martínez Aspar, quien resaltó que "era único, el tío más listo encima de una moto; bueno, y también cuando se bajaba de ella". "Con él tendría un millón de anécdotas de todos los tipos, muchas porque las vivimos juntos y otras muchas que me contó él".

El de Alcira puede presumir de ser uno de los pilotos que más y mejor conocía a Ángel Nieto. "La primera vez que lo vi correr fue en 1976. La primera vez que competí contra él fue en el año 1981 en Jerez, en Merca-Jerez, cuando todavía se corría por el mercado y el polígono industrial", recordó. Y añadió: "Llegó a una frenada y debió pensar 'se va a enterar el niño este', se quedó agachado frenando (en lugar de levantarse, que es lo habitual en las frenadas para aumentar el efecto de la misma), mientras yo estaba esperando que se levantara, pero no lo hizo y me fui contra las balas de paja...", afirmó.

Si algo destacó todo el mundo que conocía a Ángel Nieto es que era tan buen piloto como persona, por eso Aspar asegura que "es difícil de decir, yo creo que como piloto no era el más rápido y el no tuvo ningún problema en reconocer que era verdad, hablaba de pilotos que él decía que habían sido mucho más rápidos que él, pero luego, evidentemente, no tenían ni su inteligencia ni su picardía, ni sabían rodearse de lo mejor".

También habló en la República Checa Jorge Lorenzo. "Me dijo que tenía la mirada de un campeón del mundo y yo aluciné con esas palabras, me marcaron mucho y lo tengo guardado en la memoria", destacó el balear. "Cuando tenía diez años, en la Copa Aprilia, en Cartagena, me lo presentaron. Yo era mucho más bajo que él, era muy pequeñito, me vio y me dijo que tenía la mirada de un campeón del mundo y yo aluciné con esas palabras. Era muy querido en el paddock. Es una gran pérdida y todos lo vamos a echar mucho de menos", indicó.

En Ibiza Pablo Nieto, uno de sus hijos, señaló que su padre "se merece una despedida como era él, a lo grande". "Creo que tenemos que hacer algo entre aquí y en Madrid y cuando tengamos algo más lo comunicaremos", afirmó al tiempo que relató el empeoramiento súbito de la lesión: "En principio iba todo bien, pero se complicó por la noche, cosas que pasan. Una pena. Su fallecimiento es una pérdida muy grande, no sólo para mí como hijo, sino para todo el mundo". Su hermano Gelete añadió: "Hay que hacerle un homenaje bonito, las instituciones de este país nos están ayudando, se lo merece y creo que a los españoles les gustará estar con él en un momento de despedida".