La nueva faceta triplista de Pau Gasol

Más cornadas da el hambre, que diría aquél. El baloncesto se encuentra en un proceso de evolución y, quien no se adapta, corre el riesgo de perecer. El puesto de cinco puro, del center que llaman en Estados Unidos, es prácticamente una especie en extinción. Pasó a la historia. La NBA, donde el deporte de la canasta se desarrolla con más bríos, premia a los jugadores versátiles de unos años acá: son los jugadores que botan y que rebotean, que corren y que se fajan en el poste bajo, especímenes de más de dos metros que se ven obligados a especializarse más allá de la línea de tres. En este último caso, Pau Gasol se antoja un ejemplo digno de análisis.

En el leve declive físico de los 36 años, compartiendo vestuario en los Spurs con jugadores de mayor vigor proteínico para lastimarse con los rivales cerca del aro -LaMarcus Aldridge o Kawhi Leonard-, el mayor de los Gasol ha dado un pase adelante recorriéndolo hacia atrás, al perímetro. Allí, desde la periferia, el jugadorde Sant Boi suma unos registros en triples que firmaría los mismísmos Reggie Miller o Chris Mullin: anota más de un triple de cada dos que intenta en la presente temporada (53,8 %).

La evolución obliga y, ante las adversidades de los nuevos pívots corretones y saltarines, Pau se ha retirado el punto de mira para anotar 54 de los 101 tiros de tres intentados. Se trata de un caso insólito en su carrera, pues nunca había sobresalido en esa faceta de bombardero, ni en porcentajes ni en el número de intentos. Cuando más se acercó a estos números actuales fue en la campaña 2014-15, con Chicago Bulls, año en el que marcó un 46,2 %, aunque con un número de lanzamientos sensiblemente menor: únicamente lo ensayó en 26 ocasiones, muy por debajo al más del centenar que acumula en la la presente temporada aún sin finalizar.

Sobre este particular, Pau reconoció su adaptación al nuevo ecosistema baloncestístico: "He estado trabajando en esos tiros porque los puedo tirar con cierta comodidad. No lo había intentado mucho en mi carrera porque mi posición en el campo había sido distinta, más cercana al arco", dijo en unas declaraciones realizadas al diario Marca. "Con compañeros jugando más en la pintura, yo tengo que intentar encontrar las oportunidades donde sea. En este caso, desde la línea de tres estoy encontrando oportunidades, estoy trabajando en cada entrenamiento para ser cada vez más eficaz y tener esa regularidad", se refirió el jugador internacional.

Así las cosas, aprendiendo la lección en la cancha de entrenamientos, Pau suma uno de los tres mejores registros de la historia de la NBA, que hasta ahora correspondían a Tim Legler (52,2% en la temporada 1995-96), Steve Kerr (52,3% en la 94-95) y Kyle Korver (53,6% de acierto durante la campaña 2008-09). Y ahí los sigue Pau.