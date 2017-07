La nueva vida de Calatayud

A Juan Jesús Calatayud Sánchez (Antequera, 1979) el fútbol le ha tratado bien. La suya ha sido una de esas carreras largas, extensas, en las que ha podido vivir de todo. La dureza del descenso y el éxtasis del ascenso. La titularidad incuestionable y el ostracismo del banquillo. El fútbol de élite y el de barro. Málaga, Madrid, Santander, Alicante, Mallorca, Hungría e India. La cultura del balompié desde multitud de prismas y escenarios.

Ahora, tras 18 años enfundándose cada día los guantes, dice adiós a este deporte. Al menos, de manera profesional, dentro del terreno de juego, aunque no precisamente porque su energía se haya agotado: "Física y mentalmente estaba preparado para empezar otra temporada, pero han pesado motivos personales, como los de estar con mis hijos y mi mujer".

"Hubo una opción real de volver al Málaga, pero Kameni fue titular y se esfumó"

"Me acabo de retirar y no me he parado a pensar qué voy a hacer en un futuro próximo, hay que plantearlo bien", reconocía el guardameta, aunque aseguraba que seguirá "ligado al Antequera con el fútbol base, ya que me gusta mucho más que el fútbol profesional. En el fútbol base me gusta tratar con los más jóvenes e inculcarles valores, en el fútbol profesional hay muchos intereses ocultos".

El último servicio de Calata, como le llaman todos, fue sobre el césped de El Maulí. Su ciudad, la tierra que le vio nacer, era el destino para decir adiós a su carrera. Un año brillante con un Antequera que coqueteó con el ascenso: "La temporada pasada la encaré con mucha ilusión, es un sentimiento muy especial y he estado involucrado con el proyecto desde el primer momento. Fue una pena no lograr el ascenso, pero es que no es nada sencilla, el Malagueño es un claro ejemplo. Tras su fenomenal temporada en la liga, la fase de ascenso se complica considerablemente".

La nueva temporada del Antequera tendrá que ser sin él. Los blanquiverdes confirmaron ayer quién será su sustituto: Luis Manuel Tovar, ex del Gerena. Además de la renovación de Coco, otro veterano. "El objetivo del Antequera ahora es preparar de nuevo un proyecto consistente para pelear por entrar en la fase de ascenso a Segunda B", aseguraba el meta.

"En Hungría fue la primera vez que jugué fuera de España y fue algo muy especial, ya que fuimos campeones e incluso logré ser el portero menos goleado de Europa. Es una zona totalmente recomendable para viajar", mencionaba Calatayud sobre uno de los destinos exóticos de su periplo lejos de España, aunque no todo lo que reluce es oro: "Pero la marcha del club no fue la idónea, pues los directivos dejaron en mal estado el club y decidimos emprender la aventura en la India. La experiencia en Kolkata [dónde coincidió con Josemi, ahora delegado del primer equipo del Málaga] fue muy enriquecedora porque viví nuevas experiencias y pude disfrutar nuevas culturas".

El malagueño vivió una de sus etapas más bonitas en las filas del Málaga. Como canterano, alcanzar el primer equipo era uno de los sueños de cada chaval. Él lo logró en la 2003/04 y en la 04/05, siempre a la sombra de Francesc Arnau, hoy director deportivo del club blanquiazul. Su antecesor, Mario Husillos, intentó repescarle. "En la primera temporada de Javi Gracia la opción fue real y nos pusimos en contacto con el Videoton para proponerles esta oportunidad, que era la de regresar a Málaga. Hubo acercamientos, pero todo dependía de la marcha de Kameni, sin embargo el camerunés comenzó titular y la posibilidad se esfumó por completo", contaba un Calatayud que quiere empezar a disfrutar de una manera muy distinta de la vida.