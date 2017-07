"Mi objetivo es estar un día en el 'Top 10' de la ATP"

Minutos antes de compartir mantel con Roger Federer y Garbiñe Muguruza en la tradicional y afamada cena que organiza Wimbledon con los campeones, Alejandro Davidovich atiende al otro lado del teléfono a Málaga Hoy. Exultante por lo acaecido por la mañana, el título en la hierba londinense no obnubila a un joven malagueño que tiene entre ceja y ceja ser una de las diez mejores raquetas del mundo. El nivel mostrado esta semana en el All England Club parece el mejor camino.

-¿Cómo se siente uno después de ganar Wimbledon?

- Estoy todavía un poco en shock. He estado toda la tarde atareado con los festejos del título, hemos hecho muchas cosas, y ahora tengo la cena. Me toca disfrutarlo ahora.

-Cena con Roger Federer y Garbiñe Muguruza. Casi nada.

-Sí, es todo un lujo para mí.

-Desde fuera no ha sido una final sencilla ante un rival que lo ha dado todo. ¿Desde la pista cómo la ha visto?

-El primer set fue muy duro porque Axel Geller saca muy bien y para romper su saque era super complicado. El el tiebreak he dado un empujón mentalmente y al final me lo he acabado llevando. En el segundo estaba más relajado y he jugado mucho mejor. Él ha bajado un poco y cuando le he roto su saque he intentado aprovechar al máximo.

-Primer set donde se le ha visto un poco nervioso sobre la hierba en algunos momentos. ¿A qué lo achaca?

-Estás pensando en ir siempre con el saque, ves que estás arriba y tienes un poco más de confianza. Te hace el break y se te escapa un poco tu saque, entonces me pongo nervioso. Nos hemos mantenido con los saques y hemos ido al tie break. En ese momento to ha venido a favor.

-El balance de la semana es casi inmejorable.

-Hemos venido sin mucha preparación a Wimbledon, solo entrenamos dos o tres días en hierba antes. No nos esperábamos ganar el torneo, pero con el paso de los días íbamos creyendo más y más. Al final, ha sido una semana inolvidable.

-Antes de esta edición, solo acumulaba un partido en hierba y lo perdió. ¿Cómo explica este éxito en una superficie casi nueva para ti?

-En los entrenamientos me sentía muy bien y cuando llegó el torneo igual. Tenía mucha confianza.

-Se trabaja de forma incansable para días como estos.

-El trabajo día a día va sembrando los frutos que en días como hoy vamos recogiendo.

-Ahora aparece la ATP en el horizonte. ¿Cómo afronta este nuevo y exigente reto?

-Al final es entrenar día a día y competir con mucha ilusión y muchas ganas. Toca experimentar nuevas cosas. Si trabajo de forma profesional, puedo lograr meterme en la ATP.

-Kuhn y usted son los nombres expuestos para dar el relevo generacional a Nadal y compañía. ¿Es un halago?

-Por mí parte estoy muy contento e ilusionado de haber ganado este grand slam. Sabes lo que hay detrás, la presión que te meten, aunque yo no pienso en nada de eso. Yo lo que quiero es trabajar con mi equipo, entrenar fuerte para llegar a nuestro objetivo.

-¿De qué objetivo habla?

-Mi intención es ser profesional y poder meternos un día en el Top 10 de la ATP.