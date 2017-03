"Tenemos objetivos muy ilusionantes"

Tiempo para tomar aire. No viene nada mal teniendo en cuenta que los últimos rivales del Rincón Fertilidad Málaga han sido los cuatro primeros. Salieron bastante airosas las chicas de Diego Carrasco, que disfrutan de una posición clasificatoria que permite soñar. Con la Copa de la Reina de nuevo abierta, no es de extrañar que el técnico malagueño ambicione durante el parón: "Deportivamente vamos creciendo poco a poco, tenemos objetivos por delante muy ilusionantes y esperemos estar a la altura de la competición y, sobre todo, no descolgarnos de la parte alta",

Hablar de Europa se ha convertido en algo inevitable. Ahora el calendario ofrece una tregua y permite jugar contra rivales, a priori, más asequibles. Sin embargo, Diego Carrasco no quiere que el sueño continental eche por tierra la capacidad de concentración en esta parte del torneo. "Tampoco nos podemos obsesionar con que si no conseguimos los dos puntos en Valladolid ya está todo perdido. Sabemos que a partir de ahí los equipos de arriba se van a enfrentar entre ellos, nosotros tendremos otro tipo de partidos con equipos de abajo o media tabla, que no van a ser nada fáciles, pero serán más fáciles de competir que con los de arriba, por lo que tenemos que aprovechar cualquier situación en cualquier jornada para estar ahí arriba el mayor tiempo posible", aseguró.

El equipo ha reseteado la durísima derrota contra el Bera Bera (17-34), que rompió una secuencia muy positiva y que tenía al equipo en una nube tras asaltar la cancha del Zuazo. En la primera parte del calendario, justo después de caer con las almerienses se inició una secuencia ganadora de seis victoria y dos empates. ¿Se puede soñar con reeditarlo? Diego Carrasco responde sobre ello. "Será difícil, sobre todo porque hay equipos situados en la parte baja de la clasificación que van a luchar todo lo posible para salvar la categoría, y eso nos va a exigir mucho. Insisto en que cada partido es muy difícil, cada equipo es diferente, no nos podemos basar de lo hecho en la primera vuelta. Como ejemplo estos seis puntos que hablábamos nuestros, así que los equipos que están por debajo nuestra van a ser igual o más complicados que lo que hemos tenido hasta ahora", comentó.