La 'oferta' a Rajoy como ayudante de Lopetegui, la última sentencia

Le ofreció un cargo a Mariano Rajoy en el banquillo de la selección, aseguró ser víctima de un "golpe de Estado" y denunció que se utilizaron a fiscales y tribunales contra su persona: Ángel Villar repartió frases para todos los gustos.

El Gobierno, a través del CSD, reclama que se repitan las elecciones. Pero la FIFA lo considera injerencia y amenazó a España con la posibilidad de excluirla del Mundial de Rusia 2018.

A continuación, algunas de las mejores frases:

"Yo no he cometido ningún delito, ninguno, ni ninguno de mis compañeros. Y lo demostraremos ante los tribunales". (Sobre su implicación en el caso Soule, por el que pasó varios días en prisión provisional hasta que pagó 300.000 euros de fianza).

"Si vuelvo a ser presidente de la federación, que estoy en ello, voy a citar a Mariano Rajoy para ver si es auxiliar de Lopetegui. Y va a cobrar más de auxiliar de Lopetegui que de presidente del Gobierno". (Cuando fue preguntado por la supuesta injerencia gubernamental, Villar alabó a Rajoy y aseguró que es una persona que "entiende de fútbol").

"Todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible en la vida. Estoy luchando por la injusticia que se ha cometido". (Preguntado por si se siente indispensable en la RFEF, órgano que preside desde 1988).

"Se han utilizado a fiscales, a la Guardia Civil y a los tribunales. Es mi modesto entender de este caso. Los han utilizado, seguro. Los que han estado detrás los han utilizado". (Sobre las investigaciones del Caso Soule).

"Hay unas personas que quieren mi cabeza colgada como se tienen las cabezas de los toros y los ciervos. Me están linchando". (Villar cree que hay gente que quiere exhibir su cabeza como un trofeo).

"Me siento un leproso porque me han echado al barro a mí y a mi familia". (Al defender su inocencia y el linchamiento público al que, según su versión, fue sometido).

"Yo soy muy autocrítico conmigo mismo, como hombre y de mi gestión. Aprendo mucho de ustedes, de la crítica. He cometido errores como todo ser viviente, muchísimos errores, pero también hemos conseguido grandes éxitos". (Sobre su gestión al frente de la RFEF).

"Si me presento a unas elecciones y las pierdo, voy a aplaudir. Significará que el fútbol español ya no me quiere". (Sobre su futuro).

"Yo no quería que mi hijo se trasladara a la Conmebol porque tengo dos nietos. Mi hijo fue a la Conmebol por su valía propia, la gente lo considera un hombre capaz y preparado". (Sobre su hijo Gorka Villar, también detenido en el caso Soule, después de que un periodista le preguntara si él, desde su cargó de vicepresidente en la FIFA, colocó a Gorka en el organismo rector del fútbol sudamericano).

"Algunos quieren verme enterrado". (Villar, riéndose, sobre todas las investigaciones y movimientos que hubo en su contra en los últimos meses).