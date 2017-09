Con optimismo a Extremadura

La temporada ha arrancado de manera muy positiva para el Marbella. Los blanquillos aún no conocen la derrota en competición oficial tras dos partidos de liga -una victoria y un empate- y el triunfo en Copa del Rey del pasado miércoles ante el San Fernando canario con remontada incluida (1-2). Las cosas funcionan y parece que las piezas que maneja Estévez están encajando de manera correcta, reforzando la planificación deportiva para este curso.

"Siempre que uno prepara un partido lo hace para ganar", comentaba Fernando Estévez en rueda de prensa referente a los pocos días de preparación para el encuentro ante el Extremadura en el Francisco de la Hera (20:00): "A priori no damos ningún resultado por bueno, pero todo lo que sea sumar es positivo". Y es que los marbellíes tuvieron un fuerte desgaste el pasado miércoles tras 120 minutos de partido, algo que no quiso pasar por alto el técnico granadino que mencionó que terminaron "con una descarga de endorfinas para recuperarte rápido y refuerza lo que se está haciendo. Llegamos en condiciones anímicas y físicas de disputar un partido al cien por cien".

Estévez no podrá contar con Añón pero sí estarán Héctor Otín y Chus Hevia

A Estévez no le preocupa la carga física que puede ocasionar jugar dos partidos a la semana y piensa poner "toda la carne en el asador". "Tenemos jugadores inteligentes que se adaptan a este tipo de situaciones y no voy a utilizar la excusa del cansancio ni del partido entre semana. La sensación es que llegamos mentalizados y físicamente plenos para competir de tú a tú contra el Extremadura. Hay que ir con todo, no se piensa en el partido del miércoles, se piensa en Extremadura", recalcó el entrenador blanquillo que añadió que "decidiremos en función de cómo se encuentren los jugadores, el once será parecido a otros onces, pero con matices", para zanjar con el tema.

Para este encuentro ante los extremeños, Estévez podrá contar ya con Héctor Otín, que aún no disponía del tránsfer para poder jugar. También estará, con casi toda seguridad, Chus Hevia. Con el que no podrá contar será con el capitán Javier Añón, de baja al menos una semana, aunque se espera que llega para el duelo ante el San Fernando.

Sobre el Extremadura, el técnico mencionó que es un rival fuerte, sobre todo por los nombres que conforman la plantilla que "que aún está en fase de crecimiento". Además, mencionó que "a nivel colectivo los dos equipos están muy parejos y será un partido igualado mañana" en Almendralejo.