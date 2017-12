Los palos son la fórmula anti Messi

A fuerza de repetirse, ya se sabe cuál es la fórmula más efectiva para frenar al astro argentino Lionel Messi: los palos.

Lo ocurrido ante el Deportivo casi tuvo más que ver con el esoterismo que con la probabilidad estadística del azar. El argentino estrelló tres balones en los palos y además erró un penalti. Fue el único jugador del Barcelona que no se marchó dichoso con el 4-0.

Así lo reflejó su cara al salir del partido. Como también el hecho de que él tirara el penalti y no se lo dejara a Luis Suárez para que su amigo uruguayo completara un hat-trick. Messi decide quién chuta los penaltis y quiso resarcirse de su mala fortuna el domingo, algo que no consiguió. Tenía una espina clavada que no se quitó.

Los tres disparos al palo fueron en realidad una estadística exagerada de un hecho repetido. El argentino ya lleva la impresionante cifra de 14 tiros a los palos durante la presente temporada. 12 de ellos fueron en la Liga, donde lleva 14 goles. De haber rebajado mínimamente esa cifra, su producción goleadora a estas alturas sería sencillamente escandalosa.

Messi, que ayer recibió el Trofeo Pichichi, es el líder de tan curiosa estadística en un Barcelona que también le tiene afecto a la madera, en la que ha estrellado esta temporada 26 tiros. A los 14 de Messi se suman cuatro de Suárez, tres de Piqué, dos de Paulinho y uno de Rakitic, Deulofeu y Jordi Alba.

Ante el Deportivo fueron cinco palos, contando también los lanzamientos de Suárez y Alba. Fue una cifra que no se alcanzaba en un partido de Liga desde el 30 de diciembre de 2015. Y cabe añadir que Messi suma un total de 74 remates al palo en la Liga desde que debutó con el primer equipo del Barcelona, en noviembre de 2003.

El estado de forma del argentino es impecable durante toda la presente temporada, en la que diferentes entrenadores ensayaron propuestas para frenarlo. Unos utilizaron la llamada jaula -rodear al futbolista de adversarios-, otros el marcaje individual y algunos las coberturas sucesivas.

Pero han sido los palos los que mejor han logrado frenar a Messi.